Izložba „Seeing is Believing – zvučna ekologija“ u NS

NOVI SAD, 17. januara (Tanjug) – Samostalna izložba „Seeing is Believing – zvučna ekologija“ umetnice Adrien Ujhazi biće premijerno otvorena sutra uveče u Centralnoj galeriji „Šok zadruge“ u Novom Sadu u okviru projekta „Na istom zadatku (On the same ašignment)“, saopštili su organizatori.

Multimedijalni centar „Šok zadruga“ uz podršku Gete instituta realizuje treću samostalnu postavku u drugoj fazi navedenog projekta, na prostoru uređene plaže Bećarac, a izložba će biti otvorena samo 5 dana, odnosno do 22. januara.

Kako je navela autorka postavke, reka Dunav je duga preko 2.700 km, njen širi sliv pokriva više od 800.000 km2, što predstavlja dom za populaciju od preko 80 miliona ljudi, na teritoriji koja se proteže kroz 10 zemalja.

Dunav i njegove pritoke su domaćini jedinstvenoj mešavini vrsta, sa oko 2.000 vaskularnih biljaka i više od 5.000 životinjskih vrsta, gde spada preko 40 vrsta sisara, oko 180 ptica, 100 vrsta riba, desetak gmizavaca, kao i vodozemaca.

Izložba „Seeing is Believing“ predstavlja ekološko-zvučni pejzaž koji se bazira na zvučnom okruženju staništa reke Dunav.

Osvešćen pristup projektu, umetnica prezentuje kroz tezu da je voda bogata različitim oblicima života, koja je nažalost izmenjena – mutirana, kao rezultat različitih neodgovornih ekoloških ponašanja.

Zvučni zapisi dominantnih vrsta modifikovane su zvučnim frekvencijama i uključivanjem urbanističkog okruženja.

Autorka Adrien Ujhazi (26) rođena je u Novom Sadu, gde je završila osnovne (2018) i master (2020) studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Departmanu likovnih umetnosti, studijska grupa – Slikarstvo.

Umetnica svoje stvaralaštvo usmerava ka ispitivanju odnosa čoveka i same prirode, što obuhvata oblasti ekološke umetnosti u formi različitih vizuelnih medija.

