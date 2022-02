Izložba “Senke grada” Georga Redžeka u galeriji SULUV

NOVI SAD – U Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) u Novom Sadu večeras je otvorena izložba slika „Senke grada” umetnika Georga Redžeka.

Centralni motiv slika je lavirint kao zamršeni gradski prostor gde se odvija egzistencija urbanog čoveka kao i njegova potraga za sopstvenim identitetom, kaže autor i dodaje da je lavirint kao motiv, veoma često viđen u istoriji umetnosti i kao takav prisutan u različitim kulturama, koje se danas prožimaju više nego ikada.

Svaki rad pojavljuje se i kao pseudoekran sa informacijom o onome šta bi mogao da bude izbor, baš kao i naslov za ovu izložbu.

„Grad uvek ima neku senku, nešto što je prepoznatljivo za njega kao upravo ta senka. Ona je vezana za identitet jednog grada ili onog kakav bi se recimo mogao voleti“, kazao je Redžek za Tanjug.

Slike „Laboratorijski zec“, „Lenjost“ i „Izgon ili bekstvo iz raja“, prema rečima umetnika, takođe je moguće povezati sa onim što se upravo dešava u savremenom društvu.

„Pogledajte u prethodnih 30 godina šta se radilo od naše kulture, pogledajte muziku, pozorište, likovnu scenu, ali to ne znači da ćemo stati. Verujemo u ono bolje, jedino nam to preostaje. Radite svoje i to je ujedno i terapija“, poručio je, između ostalog, umetnik.

Georg Redžek je diplomirao i magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a član SULUV-a je od 1990. godine.

Dobitnik je više domaćih i međunarodnih nagrada, a izloženi radovi su nastali tokom pandemije 2020. i 2021. godine.

„Bilo je i težih vremena pa su umetnici opstajali. Jer kod umetnika je to kao disanje vazduha, time mora da se bavite i onda nastane rezultat, a ja se nadam da je on ovde vidljiv“, rekao je autor izložbe.

Izložba će biti otvorena do 18. februara.

(Tanjug)

