Izložba Vladimira Lalića 28. oktobra u Novom Sadu

NOVI SAD – Umetnik Vladimir Lalić predstaviće svoju izložbu “Voir a travers moi – You see through me“ u sredu, 28. oktobra od 18 sati u Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu, najavili su iz ove ustanove.

Na novoj samostalnoj izložbi autora, u maloj i velikoj sali KS Svilar na adresi Đorđa Rajkovića 6b, biće izloženo 25 novih, do sada neizlaganih radova serije na pleksiglasu.

(Tanjug)

