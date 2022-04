Izložba Vladimira Lalića od sutra u galeriji „Novembar“

BEOGRAD – Izložba „Granice trošnosti“ umetnika Vladimira Lalića biće otvorena sutra od 17 časova u galeriji Novembar” u Beogradu i trajaće do 22. maja, saopštili su iz Galerije.

Na novoj postavci će biti predstavljeni najnoviji radovi autora kao serija crteža fantastičnih bića, skulpture – instalacije i umetnički objekti od pleksiglasa.

Vladimir Lalić u ranijim projektima i u novom opusu sklon je eksperimentisanju u pogledu medijuma i forme, a u delima koja publika može videti, umetnik će pokazati da ljudska dimenzija nije izgubljena već redefinisana i sagledana iz drugog ugla.

Na taj način ljudi ne postaju automati, već kroz svet slike, crteža ili igre saznaju da su možda oduvek bili: bakterija, moljac, muva.

Uz pomoć svetlećih elemenata, prelamanja slojeva, preko crteža i instalacija, dolazi se do slika unutrašnjeg prostora i svega što se doživljava spolja, kako je zapisala kustoskinja Jelena Vukićević u katalogu izložbe.

Autor Vladimir Lalić (39) rođen je u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 2008, kada je upisao i specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti, na odseku Grafike, koju je završio 2010. godine.

U karijeri do sada je ostvario 30 samostalnih i učestvovao na više od 70 grupnih izložbi, na domaćem i međunarodnom terenu – Njujork, Singapur, Pariz, Trst, Bristol.

Dobitnik je tromesečnog rezidencijalnog boravka u Parizu 2013. i u Singapuru 2019. godine.

Lalić je osvojio šest nagrada za vizuelno stvaralaštvo kao što je “Prix Paul Louis Weller” koje dodeljuje Akademija lepih umetnosti u Parizu.

Njegovi radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama širom sveta.

Izložbu do 22. maja publika može gledati svakog radnog dana osim ponedeljka od 12h do 20h, subotom od 10 do 18h i nedeljom od 10 do 14h, u galeriji „Novembar“.

(Tanjug)

