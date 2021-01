Izložba “We have L.A. at home” u Galeriji Eugster

BEOGRAD – Izložba “We have L.A. at home” (Imamo Los Anđeles kod kuće) autora Vuka Ćuka, kao interaktivna instalacija u prostoru, trajaće do 13. marta u beogradskoj galeriji Eugster Belgrade.

Izložbu prati i serija novih kolaža koja je dopunjena od otvaranja krajem decembra, a sam projekat se bavi ekologijom, transportom i luksuzom, kao i šta ovi pojmovi znače tokom velike svetske pandemije i globalne klimatske krize.

Radovi govore o nelogičnostima savremenog života, u doba kada predmeti putuju znatno lakše nego ljudi.

Za kompletnu instalaciju umetnik je koristio pesak i materijale koje je većinom reciklirao ili kupio preko onlajn sajtova za kupovinu kao što je AliExpreš.

Deo izložbe su i tri kinetičke skulpture, od kojih je jedna interpretacija “Cybertruck” modela automobila marke “Tesla”, koji bi trebalo da bude realizovan tokom 2021. ili 2022. godine.

Kustoskinja Natalija Paunić analizira ovaj višeslojni kompleksni projekat u tekstu izložbe.

„Prva asocijacija na Los Anđeles je često slika sunčanog bulevara sa visokim palmama, međutim ove palme uopšte ne pripadaju L.A.-u.

Iako je klima bila odgovarajuća, većina njegove vegetacije je prenesena sa drugih mesta, prema istorijskoj kolonijalnoj praksi Amerike”, stoji između ostalog u tekstu o izložbi.

“Palma je, kao biljka vremenom postala simbol stranog, tropskog, orijentalnog, pa samim tim i onog što neko bogat može sebi da priušti, u čemu tzv. belac može da uživa, setimo se na primer Gogenovih slika. Ideja večnog odmora i jeste luksuz, a sa druge strane, luksuz ima toliko drugih formi, i većina njih se nalazi, možda baš slikovito, u ovom gradu”.

Umetnik Vuk Ćuk (34) se od početka svoje prakse bavi luksuzom, odnosno u delima ističe stvari koje želi da ima, voli i čine ga srećnim.

U razmišljanju o tome šta je zapravo luksuz, Los Anđeles je i simboličko i realno mesto, ali za autora izložbe, L.A. je i dalje ipak nešto imaginarno.

Vizuelni umetnik iz Beograda u svojim radovima preispituje kapitalističku logiku, trendove i tehnologiju, kao i načine na koji oni oblikuju ljude i prirodu, istražujući nove načine života u savremenom društvu.

Ćuk koristi različite formate – skulpture (kinetičke i statične), instalacije, crteže, digitalne umetnosti i slike.

Njegovi radovi su prikazani na mnogim smotrama po svetu i zemlji.

Predaje na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na Fakultetu primenjenih umetnosti, a dobitnik je više nagrada – “MAK Museum Vienna Recognition”, iz fonda Vladimira Veličkovića i “Taiyuan Sculpture Symposium”.

Eugster Belgrade je prostor za izlaganje savremene umetnosti u Beogradu, neprofitna organizacija koja ulaže u proizvodnju umetničkih dela, karijere umetnika i razvoj domaće scene u svetu savremenog vizuelnog stvaralaštva.

Galerija okuplja umetnike različitih senzibiliteta iz zemlje i regiona i uspostavlja komunikaciju sa internacionalnom produkcijom.

Trenutno radno vreme galerije je subotom od 14 do 17 sati, na adresi Viline Vode bb (Slobodna zona), Objekat 5/L.

(Tanjug)

