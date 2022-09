Izložba“Snoviđenja“ Gorana Mitrovića u Galeriji „Dar Mar“

BEOGRAD – U ponedeljak, 12. septembra, u beogradskoj galeriji „Dar Mar“ otvara se izložba na kojoj će biti prikazana nova serija radova Gorana Mitrovića, pod nazivom „Snoviđenja“.

Kroz medij slike, crteža i objekta, za koje uporižte autor i dalje pronalazi u realizmu, publika će moći da nastavi istraživanje Mitrovićevih maštovitih, fantastičnih, začudnih svetova.

Ranije poznat kao slikar predela sa sumornom atmosferom, koji nastanjuju strašila i druge jezovite prikaze, Mitrović u dvehiljaditim menja svoj tematski i atmosferski okvir prikazujući „vedre prizore letećih tela i vazdušnih pojava“, što je vidljivo i u novoj seriji.

„To je koloristički svetla i duhovno radosna fantastika nekog ko je skoro podvižnički uspeo da se oslobodi tmine mračnih prizora, ma koliko oni bili likovno vešto i nadmoćno prikazani i zakorači u svet duhovne slobode“, pojašnjava istoričar umetnosti Dejan Đorić, u katalogu izložbe,

Izložba „Snoviđenja“ biće otvorena od 12. septembra do 1. oktobra 2022. godine. Radno vreme galerije „Dar Mar“ je radnim danima od 11 do 19 časova i subotom od 11 do 15 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.