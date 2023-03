Izložbom fotografija Šejmusa Marfija otvoren Beogradski irski festival

BEOGRAD – Otvaranjem izložbe fotografija „Hollow In The Hand“ u prisustvu autora Šejmusa Marfija u Ustanovi kulture Parobrod večeras je počeo 11. Beogradski irski festival (BIF).

Izložba „Hollow In the Hand“ (Praznina ruke) predstavlja jedinstvenu saradnju Marfija i britanske alternativne muzičarke Pi Džej Harvi, tako što je njena poezija kombinovana sa Marfijevim fotografijama napravljenim tokom njihovih putovanja po Srbiji, Vašingtonu i Avganistanu.

Na osnovu te saradnje Marfi je objavio knjigu „The Hollow of the Hand“ (2015), dok je Harvi dalje razvila svoje utiske u deveti studijski album „The Hope Six Demolition Project“ (2016).

Kako je najavljeno, Marfi će prisustvovati 12. marta u kinoteci na prikazivanju njegovog ostvarenje „A Dog Called Money“, posvećeno snimanju albuma „The Hope Six Demollition Project“.

Festival, između ostalog, donosi 16. marta dokumentarni film „Nothing Compares“ o kontroverznoj irskoj pop pevačici Šinejd O Konor, a najavljeno je da će projekciji u Kinoteci prisustovati montažer Mik Mahon.

U okviru BIF-a biće prikazan večeras u Kinoteci „Tiha devojčica“, prvi ikada nominovan film za Oskara na irskom jeziku, u kategoriji najbolji internacionalni film.

Brojni programi festivala se održavaju u više gradskih prostora od 10. do 19. marta, a u okviru muzičkog dela BIF-a Braća Teofilović će sa irskim duetom Kvajet men održati koncert 14. marta u Domu omladine Beograda.

Irski praznik, Dan Svetog Patrika, obeležiće i koncert grupe Orthodox Celts, koja će svojoj vernoj publici, 17. marta pružiti nezaboravan performans. Koncert se održava u Domu omladine Beograda u 21 čas.

Ovim koncertom, grupa će trideseti jubilarni put okupiti publiku da zajedno proslave Dan Svetog Patrika.

I ove godine, naravno, zahvaljujući Beogradskom irskom festivalu, neka od najpoznatijih obeležja Beograda biće obojena dobro poznatom zelenom bojom.

Palata Albanija, Hotel Moskva, fontana na Slaviji, Brankov most, Most na Adi, Stari most, Glavna Pošta, Ambasada Kanade i Narodni muzej postaće zeleni!

Festival zelene svetlosti ili Greening biće održan u noći 16. na 17. mart.

(Tanjug)

