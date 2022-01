Janković: Film „Zlatni dečko“ priča o prokletstvu talenta

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je reditelj Ognjen Janković, koji je govorio o svom debitantskom filmu „Zlatni dečko“, čija se bioskopska premijera očekuje 11. januara.

„Pred premijeru filma ima jako puno nestrpljenja, straha i očekivanja, ali pre svega ima nepretencioznosti. Mislim da je to osnova da bi se ostao normalan i nešto se uradilo“, naveo je Janković.

Prema njegovim rečima, veoma je važno što je autorska i glumačka ekipa filma dala svoj maksimum i „otišla preko budžetskih, intelektualnih i energetskih okvira“.

Janković je rekao da kada je sa Aleksom i Vukom Ršumovićem počeo da priprema priču „i skuplja parčiće budućeg ‘Zlatnog dečka'“ to za njega predstavljalo proces u kojem je iznova mnogo naučio.

„Negde je to priča mog života, da svaki novi projekat i situacija u kojoj se nalazim budu nešto novo za mene i neka vrsta učenja“, rekao je Janković.

Reditelj je rekao da je intenzivan rad na scenariju za „Zlatnog dečka“ počeo pre oko dve godine prikupljanjem i modifikovanjem različitih istinitih priča iz sveta fudbala, koje bi ispričale priču o „prokletstvu talenta.“

„Hteli smo da nađemo univerzalni karakter nekoga ko će biti lako prepoznatljiv na bilo kom meridijanu, nevezano za naš jezik… Junak Denis ima karakter našeg podneblja, ali ako sklonimo taj karakter i okolnosti kao neku ‘šminku’, dobijamo jedan autentičan i originalan karakter koji je lako uklopiv bilo gde“, ocenio je Janković.

On je dodao da to smatra najvećim uspehom filma, što su i internacionalni distributeri već prepoznali, a to daje „vetar u leđa“.

Janković je priznao da mu je bilo jako važno i emotivno što je njegov hiphop bend Beogradski sindikat pristao da bude deo filma.

„Pesma ‘I dalje kidam’ je već postala veliki hit. Dokaz za to smo imali u Novom Sadu na koncertu, kada smo tu numeru izveli na bis“, istakao je Janković.

U spotu za pesmu“I dalje kidam“ Janković se „namerno malo poigrao“ i umesto ubacivanja inserata iz filma, Beogradski sindikat je pozvao glavnog glumca „Zlatnog dečka“ Denisa Murića da se pojavi i time „napravi posebnu vezu s filmom.“

„Napravili smo jednu odvojenu vezu s filmom koja je ipak funkcionisala i reakcije su bile sjajne“, ocenio je reditelj.

Priznavši da ne može izdvojiti jednog domaćeg fudbalera, Janković je rekao da mu je u detinjstvu bio najdraži reprezentativac Jugoslavije i igrač Crvene zvezde Miloš Šestić.

„On je autsajder koji nikad nije postao ‘Zvezdina zvezda’, ali je bio i ostao legenda“, rekao je Janković, dodavši da i priču Ramba Petkovića smatra veoma inspirativnom.

(Tanjug)

