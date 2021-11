Japansko – srpski festival filma u Beogradu

BEOGRAD – Japansko – srpski festival filma biće održan od od 12. do 16. novembra u Jugoslovenskoj kinoteci i Dvorani Kulturnog centra Beograda, najavili su organizatori.

Preko 40 japanskih i srpskih dugometražnih i kratkometražnih filmskih ostvarenja svih žanrova.

Festival ove godine predstavlja program dugometražnih japanskih filmova, sa čak dve evropske premijere – „Dreams On Fire“ Filipa Makaja i „Zero As You Are“ Mijukija Tokoija.

Na repertoaru će se naći i višetruko nagrađivani „Red Post On Esćer Street“ Šiona Sonoa, „Shell and Joint“ Isamu Hirabajašija, kao i „Wave of Forgivneš“ Šinga Soeđime.

Kao pandan dugometražnim japanskim filmovima, domaću selekciju predstavljaće četiri ostvarenja koja su imala veliki uspeh na internacionalnoj festivalskoj sceni, a nagrade su odneli i na domaćim festivalima.

Pored već najavljenog filma koji otvara festival – srpski kandidat za nagradu Oskar „Oaza“ Ivana Ikića, biće prikazan i nagrađivani film Marte Popivode „Pejzaži otpora“, kao i filmovi Filipa Martinovića „Telenovela: Sivo u koloru“ i „Viktorija, 15“ rediteljke i montažerke Mine Petrović.

Ništa manja atraktivna kratkometražna dela briljantnih japanskih i srpskih autora koji na svojstven način obrađuju temu status, biće prikazana u posebnim tematskim blokovima za svačiji ukus.

Karte su za JSFF 2021 za projekcije u Jugoslovenskoj kinoteci su 200 dinara, dok u Dvorani kulturnog centra Beograda posetioci mogu da kupe svoje ulaznice po ceni od 300 din.

Tradicionalno, tokom četvorodnevnog programa, biće upriličena tematska izložba u holu. Posetioci će imati prilike da uživaju u dizajniranim posterima japanskih filmova (iz fundusa Jugoslovenske kinoteke) i jugoslovenskih filmova čiji je autor naš renomirani umetnik, Stevan Aleksić.

Podršku osmom JSFF-u između ostalog su dali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasada Japana u Republici Srbiji, Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, EU-Japan Fest Japan Committee…

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.