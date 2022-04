Jelena Milošević: Vreme je da prekinemo sa strahovima

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je slikarka i dizajnerka Jelena Milošević, koja je govorila o dobijanju nagrade „World Focus Award 2022“ i nominaciji za „Busineš Woman Award 2022“.

Milošević je rekla da njeni radovi mogu videti u svetskim galerijama i da je to verovatno bio input za nagrade, od kojih joj je „World Focus Award 2022“ nedavno uručena u hotel u Hajat u Beogradu.

„Veći deo života sam bila po svetu i izlagala po svetskim galerijama. Na taj način sam bila u prilici da moje radove vide poznate ličnosti sveta, od princa od Monaka, porodice Cepter, koji su kolekcionari moje umetnosti, Opra Vinfri, porodica Mendela, naš veliki kolekcionar Dušan Petrović“, rekla je Milošević.

Milošević je naglasila da je slikarka i dizajnerka, da su njena stakla prepoznatljiva i da se kolekcija njenih stakala nalaze i u Narodnom muzeju u Beogradu.

„Kada neko poseduje dizajnerski nerv onda ne može da radi jedan segment umetnosti“, istakla je umetnica.

Milošević je objasnila da slike radi svojom specijalnom kombinovanom tehnikom sa dodatkom svetlucavog praha koji daje život slici.

„Kako se pomerite slika zaživi i zaista je kompatibilna sa staklom“, rekla je Milošević.

Ona je najavila da će u aprilu sledeće godine napraviti veliku multimedijalnu retrospektivnu izložbu u velikoj galeriji Doma vojske u Beogradu.

Prema njenim rečima, to će biti svojevrsni prerformans, a naziv „Svetkovina“ govori o njenoj želji da „prekinemo sa svim strahovima, da se volimo, ponovo da se radujemo, ponovo da bude oda radosti i života ljubavi“.

„Mnogo smo propatili poslednjih godina. Ovo sunce me inspirisalo da kreno dalje“, navela je Milošević.

Umetnica trenutno radi na projektu Zapis porodice Petrović u Orašcu, koji bi trebalo da bude gotovo do maja, a obuhvata sve segmente umetnosti od vajarskih dela do pravoslavnih ikona i govori „o našem podnevlju kroz istoriju, Karađorđeviće, Obrenoviće, do današnjih dana“.

Prema njenim rečima,drugi projekat, čiji je jedan deo završen, radi za art haus porodice Cepter na Dedinju i „mnogo dobro izgleda“.

(Tanjug)

