Još 13 romana u konkurenciji za nagradu „Beogradski pobednik“

BEOGRAD – Stručni žiri za novoustanovljenu književnu nagradu „Beogradski pobednik”, čiji je osnivač Biblioteka grada Beograda, danas je objavio naslove još 13 romana koji su ušli u širi izbor za to prestižno priznanje, čime je lista od 34 dela sada kompletirana.

Nagrada se dodeljuje jednom godišnje, za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u oblasti književnosti – nagrada za najbolji roman.

Mogu da konkurišu svi romani koji su napisani na srpskom jeziku, a koji su prvi put objavljeni u periodu od 15. decembra prethodne 2020. godine do 15. decembra ove godine.

Novih 13 romana koji će se takmičiti za ovu nagradu jesu – „Pogovor“ Davida Albaharija (Čarobna knjiga), „Život iz zasjede“ Anđelka Anušića (Službeni glasnik), „Dozvola za bicikl“ Jovice Aćina (OFK), „Piter Sikver“ Milana Vidakovića (Neven), „Dvadeset peti sat“ Aleksandra Gatalice (Službeni glasnik), „Pčele i šipražje“ Andrejane Dvornić (Srpsko umetničko društvo).

Na listi su još i dela – „Obala nesanice“ Milana Kneževića (Štampar Makarije), „Filip od zlata“ Vladimira Kolarića (Presing), „Roman od stakla“ Dušice Milanović (Službeni Glasnik), „Jagma“ Senahida Nezirovića (Udruženje književnika Republike Srpske), „Firentinski dubler“ tandema autora Ivana Nešića i Gorana Skrobonje (Laguna), „Glasovi iz podzemlja“ Miroslava Radoševića (Dereta) i „Veštice“ Marka Stojkića (Plato).

O dodeli nagrade „Beogradski pobednik” odlučuje žiri koji ima predsednika i četiri člana, a taj sastav se bira na svake četiri godine.

Kako je objavljeno ranije, žiri bi trebalo da 28. januara proglasi pobednika, na dan kada je 1846. godine u Beču prvi put izveden „Beogradski kadril”, kasnije poznat kao „Srpski kadril”, delo Johana Štrausa mlađeg, komponovano po nalogu kneza Miloša Obrenovića.

Dobitniku Nagrade „Beogradski pobednik” uručuje se statueta beogradskog Pobednika, rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diploma i novčani iznos od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Ipak, kako je danas otkrio predsednik žirija Predrag Petrović, sam datum dodele nagrade još uvek nije potvrđen, tako da nije sigurno da li će to biti 28. januara, ali svakako bi trebalo da se realizuje krajem tog meseca ili početkom februara naredne godine.

„Na prethodnoj sednici održanoj 15. novembra, izdvojili smo u širi izbor 21 roman od 74 pristigla rukopisa domaćih pisaca. U međuvremenu, kako je konkurs trajao do 15. decembra, dobili smo još 87 predloga, tako da je spisak narastao na broj 161. Odabrali smo još 13 romana, i širi izbor sada je napravljen od 34 književna dela“, objasnio je predsednik žirija Predrag Petrović.

On je naveo da je u ovom odabiru šireg izbora, stručni žiri radio veoma odgovorno i savesno i u tom pogledu će nastaviti i završiti žiriranje do proglašenja pobednika.

O dobitniku nagrade „Beogradski pobednik“ za najbolji roman napisan na srpskom jeziku, osim gospodina predsednika – Petrovića, odlučiće žiri u sastavu: prof. Petar Pijanović, dr Slađana Ilić, dr Nataša Anđelković i dr Vesna Trijić.

Prema pravilima za ovu nagradu, laureat može biti samo jedan, odnosno „Beogradski pobednik“ se ne može deliti, i sam pobednik se može izabrati samo jednom, i onda taj pisac narednih godina nema prava da učestvuje na konkursu.

(Tanjug)

