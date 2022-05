Jun mesec srpske kulture u Sloveniji

BEOGRAD – U Sloveniji se, u organizaciji Ambasade Srbije u Ljubljani i brojnih partnera iz Srbije i Slovenije, od 1. do 20. juna prvi put organizuje Mesec srpske kulture u toj državi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Iz Ministarstva navode da prvi mesec srpske kulture u Sloveniji na svojim plakatima promoviše i kandidaturu Srbije za organizaciju Ekspo 2027. i da će tokom njegovog održavanja biti predstavljeno najbolje od srpske kulture.

Reč je prvo o dve izložbe, i to „Muzičko prijateljstvo – Davorin Jenko i Stevan Stojanović Mokranjac“, Muzeja grada Beograda, kao i izložbi „Gde svi ćute, one govore“, koja predstavlja zbirku narodnih instrumenata iz kolekcije Etnografskog muzeja u Beogradu.

Posetioci u Sloveniji moći će da pogledaju i pozorišnu predstavu „Simfonija Crnjanski“ Pozorišta Dadov, kao i hit film „Bilo jednom u Srbiji“.

U Postojni, Kopru i Piranu biće održan festival omladinskog folklora, dok će knjiga „Slovenci u Srbiji pod nemačkom okupacijom 1941-1944“ biti predstavljena publici u četiri grada i nastojaće da ponovo okupi potomke onih Slovenaca čiji su preci Drugi svetski rat proveli u srpskim porodicama.

Vrhunac Prvog meseca srpske kulture, koji će se održati u sedam gradova, Ljubljani, Mariboru, Portorožu, Kopru, Postojni, Celju, Velenju predstavljaće gala koncert proslavljenog violiniste Stefana Milenkovića, koji će nastupiti sa ansamblom Kamerata Novi Sad.

(Tanjug)

