Juritmiks ponovo na turneji?

LONDON – Britanski pop duo Juritmiks, kog čine pevačica Eni Lenoks i gitarista Dejv Sjuart, mogao bi se okupiti ponovo za svetsku turneju, navodi Dejli mejl.

Pozivajući se na svoje izvore londonski list piše da je nedavni nastup Lenoks i Stjuarta na svečanosti prilikom ulaska Juritmiks u Rokenrol dvoranu slavnih izazvao interes i visoku novčanu ponudu američkih promotera.

Vlasnici svetskih hitova iz osamdesetih poput „Sweet Dreams“, „Love Is a Stranger“, „There Must Be an Angel“ i „Here Comes the Rain Again“ mogli bi sledeće godine na svetsku turneju a ni novi album nije isključen, navodi Dejli mejl.

List predviđa, pozivajući se na insajdere u muzičkoj industriji, da bi svetska turneja Juritmiks, prva nakon dve decenije neaktivnosti, mogla za 40 nastupa da zaradi oko 100 miliona dolara.

(Tanjug)

