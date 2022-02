Kalvin Haris na Egzitu

NOVI SAD – Didžej i producent Kalvin Haris nastupiće prvi put u Srbiji na glavnoj bini festivala Egzit koji će pod sloganom „Zajedno. Zauvek!“ biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, najavili su danas organizatori.

Egzit je saopštio da Haris predvodi 64 nova imena, koja će se pridružiti Niku Kejvu i Bed sids i Borisu Brejči, a među njima su Džejms Artur, Maskd Vulf, Džoel Kori, Džeks Džons, Hani Dižon, Maseo Pleks, Rajnir Zoneveld, Monolink, Satori, Denis Sulta, Matame, Sepultura i Napalm det.

Kako je navedeno, Harisa je magazin Forbs šest godina za redom stavio na prvo mesto liste najplaćenijih didžejva na svetu, sa zaradom većom od 300 miliona dolara, što je čak tri puta više od ukupne zarade Davida Gete i Martina Gariksa.

„Saradnje sa Rijanom, Eli Gulding, D Viknd, Dua Lipom, Ferelom Vilijamsom i Migosima samo su neki od vanvremenskih megahitova s njegovim potpisom. Njegove pesme imaju impresivnih 35 milijardi audio i video strimova“, naveli su organizatori Egzita.

Na Egzitovu glavnu binu stiže i arenbi i soul pevač Džejmes Artur, poznat po hitovima „Impošible“, „Say You Won’t Let Go“ i „Train Wreck“, a tu dolazi i australijski reper Maskd Vulf „autor planetarno viralne pesme ‘Astronaut In The Ocean’, koja je proglašena za najveći hit 2021. godine na TikTok-u!“

Na Glavnoj bini nastupiće i britanski didžej Džeks Džons poznat po saradnjama sa sa Đukom Dumontom na singlu „I Got U“ i pevačicom Rej u „You Don’t Know Me“, a sa još jednim novim Egzitovim imenom didžejem Džoelom Korijem objavio je pesmu „Out Out“.

Na Egzitov Mejn dolaze i australijski asid hause dvojac Šus, kao i Akrejz i Zu, dok će će za žešći zvuk biti zadužena kultna brazilska Sepultura, legendarni birmingemski Napalm deat, Blajnd čenel iz Finske, uz beloruski elektro pop sastav Molčat Doma.

Na „mts Dens areni“ pored Hani Dižona, Maseo Pleksa, Rajnira Zonevelda i Denisa Sulta, nastupiće predstavnica italijanske tehno scene Anfisa Letjago, duo Matame, slovenačka didžejica Brina Knaus, elektronski muzičar Satori i multiinstrumentalista Monolink, kao i Palestinka Sama Abdulhadi i Brazilka Ana.

Na Visa Fusion binu stižu nekadašnji bubnjar legendarnih Ramonsa Marki Ramon, pionir elektronske balkan etno muzike Džajkovski, post pankeri Ši past avej, kao i pank-folk Brkovi, riječki pank veterani Paraf, kao i Prti Bi Dži, Vizelj, Koač parti i Sana Garić.

Kako je najavljeno, na „Eksploziv“ bini sviraće Beri tomorov, Disčardž, Inkantejšn, Moskov det brigejd, Nervoza, Tankard, Arkitekt of pejn, Blak tut, Čejns, Herezi, Madvro, Miskondukt, Noktiferija i drugi.

Na „Iks bejs pit“ binu dolaze lokalni dramenbejs izvođači Babun, Bane, Bo Džah Emsi, Bazin, Kodeks, Drop sensei, Juroforiks, Indukt, Nemi, Souldrajv, Sinhronisiti, Dis i Vetas.

(Tanjug)

