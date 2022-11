„Karavan srpskog filma“ u osam srpskih gradova u decembru

BEOGRAD – Manifestacija „Karavan srpskog filma“, u okviru koje će biti prikazano devet aktuelnih srpskih filmova, tokom decembra 2022. će gostovati u osam gradova: Kniću, Mrčajevcima, Prijepolju, Ivanjici, Brusu, Blacu, Sečnju, i Aleksandrovcu, saopštili su iz Filmskog centra Srbije.

Svakog vikenda će u odabranim gradovima na repertoaru biti filmovi „Leto kada sam naučila da letim“, „Strahinja Banović“, „Komedija na tri sprata“, „Sveta Petka – Krst u pustinji“, „Bilo jednom u Srbiji“, „Zlatni dečko“, „Heroji radničke klase“, „Mrak“, i „Trag divljači“.

Prvog decembarskog vikenda, od 2. do 4. decembra, karavan će biti u Aleksandrovcu i Ivanjici.

Od 9. do 11. decembra filmovi će biti prikazani u Kniću i Blacu, od 16. do 18. decembra u Prijepolju i Brusu, a od 23. do 25. decembra u Sečnju i Mrčajevcima. Svakog petka će, u terminima od 17h, 19h i 21h, na programu biti „Leto kada sam naučila da letim“, „Strahinja Banović“ i „Komedija na tri sprata“.

Repertoar subotom će činiti ostvarenja „Sveta Petka – Krst u pustinji“, „Bilo jednom u Srbiji“ „Zlatni dečko“.

Na programu nedeljom će se naći filmovi „Heroji radničke klase“, „Mrak“, i „Trag divljači“.

Filmski centar Srbije organizuje manifestaciju pod nazivom „Karavan srpskog filma“ sa željom da da prikaže domaće filmove koji su trenutno aktuelni, odnosno koji su ove godine ušli u distribuciju.

U fokusu su gradovi koji nemaju bioskopsku opremu za prikazivanje filmova, pa tako ni bioskopski repertoar.

Ideja Filmskog centra je da iznajmi najbolju bioskopsku opremu i omogući publici iz ovih gradova da pogleda domaće aktuelne filmove u bioskopu.

Cena karte iznosiće 200 dinara za sve filmove.

(Tanjug)

