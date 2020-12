Kids Fest od 16. do 27. decembra u Beogradu i Srbiji

BEOGRAD – Tradicionalni dečiji filmski festival KIDS FEST 16. godinu za redom biće realizovan od 16. do 27. decembra u redovnim bioskopskim salama i u Online bioskopu Moj Off, objavio je organizator MegaCom film.

Filmska manifestacija ove godine se održava pod sloganom “Filmski svet mašte” i prikazaće devet premijernih igranih i animiranih filmova za decu ili o deci.

Tako će prvi put najmlađi gledati sinhronizovana animirana i porodična filmska ostvarenja iz zemlje, Francuske, Belgije, Rusije, Nemačke i Švedske.

U duhu slogana, filmovi koji će se naći na programu su: „Stela“, „Jakari i veličanstveno pero“, „Fantastični povratak u OZ“, „Simon’s Got a Gift“, „My Family and The Wolf“, „Gogo“, „Romy’s Salon“, „Pelle No Tail“ i „Pat & Mat 4: Handyman’s Adventures“.

Sinhronizovane animacije koje su tokom pandemije i ograničenog broja gledalaca postigle zavidnu bioskopsku gledanost, ponovo će biti na repertoaru reprizno – „Superjunak SamSam“ i „Kućni patuljci: Operacija kolačići“.

Tradicija se nastavlja i ove godine, iako je situacija i dalje nepovoljna što se tiče pandemije, ali distributerska filmska kuća MegaCom kao osnivač nije želela da odustane ili da ide samo putem online projekcija.

Zato su pronašli rešenje – paralelno će program ići u virtuelnoj „dvorani“ MOJ OFF, kao i u bioskopima, na prvom mestu Kombank dvorani, i kao ranijih godina – lancu bioskopa Cineplexx, Fontana, Tuckwood, i drugim salama po Beogradu i Srbiji, tokom punih 12 dana.

KIDS FEST je dečji, umetnički festival filma čiji program sadrži ostvarenja sa svetskih festivala, priče o neobičnim prijateljstvima, uzbudljive avanture, dokumentarne filmove o prirodi, kao i animirane 3D filmovi velikih svetskih studija.

Više informacija o programu biće naknadno objavljene na sajtu festivala www.kids-fest.com .

(Tanjug)

