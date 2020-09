Književna nagrada „Novica Tadić“ uručena Vladani Perlić

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uručio je danas književnu nagradu „Novica Tadić“ Vladani Perlić iz Banja Luke, za rukopis „Dolce vita“.

Tom prilikom ministar Vukosavljević napomenuo je da „kada se, u jednom nepoetskom vremenu, o poeziji piše, kada se o poeziji misli i stvara i kada se pesnici neguju i podstiču, to može da znači samo da društvo nije preseklo svaku vezu sa svojim životodavnim korenima“ i dodao da se nada da neće doći do depoetizacije društva i zajednice jer u suprotnom to društvo prestaće da postoji.

TANJUG / MINISTARSTVO KULTURE I I NFORMISANJA / an

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.