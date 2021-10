Književna tribina „Mešinim putem“ u Narodnoj biblioteci

BEOGRAD – Književna tribina „Mešinim putem“ održana je večeras u Atrijumu Narodne biblioteke Srbije povodom obeležavanja 68 godina postojanja novina „Večernje novosti“.

Na tribini su se okupili neki od laureata nagrade „Meša Selimović“ za najbolji roman, među kojima se posebno ističu v.d. upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo, Milisav Savić, Vladimir Kecmanović, Vojislav Karanović, Slobodan Vladušić i prošlogodišnji dobitnik Igor Marojević, autor romana „Ostaci sveta“, dok se akademik Miro Vuksanović tribini priključio putem videa.

„Šta je to Mešin put? Meša Selimović je verovao u mudrost, da je to jedna starinska osobina, da se može biti mudar i reći nešto što je trajno i primenljivo na različitim nivoima i u različitim situacijama… Ljudi se sada više izjašnjavaju nego što promišljaju, a Meša je više mislio nego se izjašnjavao… Dakle, Mešin put je posvećivanje mudrosti, a uz to i pokazivanje ljudskosti“, istakao je Pištalo, koji je ovo književno priznanje dobio 2019. godine za knjigu eseja „Značenje džokera“.

Slobodan Vladušić, koji je nagradu dobio za roman „Mi, izbrisani“, naveo je da je Selimovića upoznao kada je bio mlad i tada je već pročitao njegove ključne knjige.

„Tada sam video nešto što je potvrdilo da je ta paradigma koju je Meša uspostavio čvrsta i moćna – to je bila kombinacija njegovog gospodskog držanja, koje ga je karakterisalo i pod raznim pritiscima, i žila kucavica na slepoočnici koja je svedočila kako damara njegovo srce i njegova duša… Video sam duhovnu moć koju je taj čovek nosio“, naveo je Vladušić i dodao da mu je Selimović bio jedno od osnovnih uporišta.

Pojedini laureati pročitali su i svoje besede o savremenoj srpskoj poeziji i prozi, pročitali odabranu poeziju, a upriličeno je i prisećanje na dobitnike priznanja koji više nisu među živima.

Nagradu „Meša Selimović“ osnovali su 1988. godine „Večernje novosti“ i Udruženje izdavača i knjižara Srbije, a ona se sastoji od povelje, novčanog iznosa i reljefa sa likom Selimovića.

(Tanjug)

