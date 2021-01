Kolekcija restauriranih filmova Bastera Kitona na mojoff.net

BEOGRAD – Kolekcija restauriranih filmova jednog od najpoznatijeg komičara prošlog veka, Bastera Kitona, nedavno je prikazana u okviru poslednje nedelje 26. Festivala autorskog filma (FAF), dok će se od subote, 16. januara vredna kolekcija naći na adresi mojoff.net, saopštili iz distributerske kuće MegaComFilma.

Online „karte“ za pet predstojećih naslova – „Baster kao sportista“ (College), „Parobrod Bili Mlađi“ (Steamboat Bill JR.), „Tri epohe“ (Three Ages), „Glupan“ (The Saphead),“General“ (The General) mogu se „nabaviti“ na platformi bioskopa, a kratako crno-belo ostvarenje „Ukraden nakit“ (The Stolen Jools) u kojem Baster Kiton glumi sa čuvenim „debelim“ i „mršavim“ – Olijom i Stanlijom, prikazivaće se potpuno besplatno za posetioce platforme.

Ukradeni nakit okupio je te 1931. istaknuta glumačka imena kao malo koji igrani film do tada.

Policijski detektivi iz Los Anđelesa istražuju krađu nakita glumice Norme Širer, koji je nestao na godišnjem balu. Tome predstoji intervjuisanje desetine holivudskih zvezda.

Inovator kako ispred kamere tako i iza nje, tokom dvadesetih i triesetih godina prošlog veka Baster Kiton napisao je, režirao i producirao mnoge svoje filmove.

Rođen 1895. Basteru je još kao detetu bilo namenjeno da postane deo pozorišne umetnosti, jer kao sin čiji su roditelj samostalno vodili pozorište sa vodvilj komadima, od malih nogu je bio okrenut komediji i igri.

Legenda kaže da mu je nadimak „Baster“ dao porordični prijatelj, iluzionista svetskog glasa Hari Hudini, a njegovi filmovi svakao će ostati poznati po vratolomijama i akcionim scenama.

Sinopsis filma „Baster kao sportista“.

Ronaldovo (Baster Kiton) oproštajno obraćanje u srednjoj školi u kom hvali knjige i osuđuje sport. Njegova devojka Meri osuđuje njegov stav.

On se plaši se da će je izgubiti zbog suparnika Džefa i odlučuje da ode na koledž i više pažnje posveti sportu.

(Tanjug)

