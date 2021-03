Kompanija “Wonder Dynamics” dovodi Holivud u Srbiju

NOVI SAD – Holivudski glumac Taj Šeridan i srpski filmski stvaralac i stručnjak za vizuelne efekte Nikola Todorović pokreću novi medijsko-tehnološki projekat “Wonder Dynamics”, koji će poslovati u Novom Sadu i dovoditi velika imena američke produkcije ispred i iza kamere za snimanje u Srbiji.

“Start up” poduhvat Wonder Dynamics koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje za razvoj najsavremenijih tehnologija i inovativnih produkcijskih alata koji će nezavisnim filmskim stvaraocima sa nižim budžetima omogućiti realizaciju vrhunskih vizuelnih efekata na nivou najvećih blokbaster ostvarenja.

U cilju postizanja vrhunskih rezultata, kompanija planira da zaposli dodatne stručnjake za vizuelne efekte, animacije i mašinsko učenje.

Uz to, Todorović i Šeridan najavljuju mnoge holivudske projekte koji bi se snimali u Srbiji, uključujući i njihove filmove na kojima rade.

Veštačka inteligencija će biti sledeća velika revolucija u Holivudu i nema sumnje da će Wonder Dynamics razvojem svoje tehnologije u Srbiji predstavljati najbolji potencijal za privlačenje stranih filmskih produkcija, navodi se u saopštenju ove kompanije.

U savetodavnom odboru Wonder Dynamcis-a nalaze se značajna imena svetske kinematografije, poznati američki investitori i vodeći stručnjaci za razvoj veštačke inteligencije.

U timu se nalaze – pre svega jedan od najpopularnijih svetskih autora, filmski reditelj i producent Stiven Spilberg, kao i režiser, scenarista i producent planetarno popularnih filmova iz “Marvel” serijala Džo Ruso, koji je režirao najuspešniji film u istoriji „Osvetnici – Kraj igre“ (Avengers: Endgame) sa rekordnom zaradom na blagajnama.

Osim njih, u Odboru su – preduzetnik Džošua Bar, holivudski producent Teri Daglas, predavač na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju i Google naučnik Angdžo Kanazava, investitor Robert Švab, profesor Tehnološkog instituta u Masačusetsu (MIT) i šef odeljenja za veštačku inteligenciju Antonio Toralb i predsednik kompanije “Film Finances, Inc.” Gregori Tratner.

„Danas je snimanje filma izuzetno skupa investicija, zato verujemo da će naš Wonder Dynamics projekat biti od velike pomoći filmadžijama”, izjavio je stručnjak za vizuelne efekte Nikola Todorović.

Kaže da je tehnološki napredak u Holivudu oduvek omogućavao lakše, jeftinije i kreativnije načine snimanja filmova.

„Kao što je inovacija digitalnih kamera omogućila snimanje nezavisnih filmova ili kompjuterski napredak CG i 3D animinirane filmove, tako će veštačka inteligencija stvoriti potpuno novi način u procesu stvaranja filma i doprineti još većoj sinergiji IT sektora i filmske industrije”, analizirao je Todorović.

Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija je još u začetku, ali ne sumnja da će biti jedna od najvećih revolucija koju je filmska industrija doživela.

Navodi da začetak inovacija omogućava izjednačavanje uslova u kojima svi imaju priliku da se takmiče i igraju glavnu ulogu u oblikovanju budućnosti.

“Zbog toga mislim da je ovo velika prilika za Srbiju da se na vreme postavi kao lider na tržištu i što je najvažnije da omogući talentovanoj deci iz naše zemlje da ispričaju svoje priče”, zaključio je filmski autor iz Srbije.

Uveliko slavni holivudski glumac mlađe generacije Taj Šeridan karijeru je započeo sa samo jedanaest godina sa Bredom Pitom u filmu “Drvo života” Terensa Malika.

Svetski proboj je stekao u blokbasterima “Igrač broj 1” (Ready Player One), koji je režirao Stiven Spilberg prema romanu Ernesta Klajna, “Leto na obalama Misisipija” (Mud), a odigrao je i ulogu Kiklopa u Marvel filmskom serijalu o super herojima “X-Men: Mračni Feniks” i “X-Men: Apokalipsa”.

„Mi u Wonder Dynamics-u smo okrenuti korišćenju najnaprednijih tehnologija u cilju daljeg razvoja filmske industrije, pomeranju granica narativnog filmskog stvaralaštva i stvaranju novih mogućnosti u okviru industrije”, stoji u zvaničnoj izjavi holivudskog glumca Taja Šeridana.

“Veoma smo srećni što razvijamo ovaj projekat u Srbiji, zemlji koja ima obilje neverovatnih talentovanih mladih ljudi, kako među VFX umetnicima, tako i među inženjerskim zajednicama koje se bave veštačkom inteligencijom.

Nastavljamo da istražujemo kako će izgledati budućnost filmskog stvaralaštva i radujemo se saradnji između naših timova u Los Anđelesu i Novom Sadu”, zaključio je Šeridan.

Glumca očekuje u aprilu premijera novog filma “Putnici” (Voyagers) u kome glumi sa Kolinom Farelom, dok trenutno snima “Teneder Bar” sa Benom Aflekom, u produkciji Džordža Klunija za “Amazon” platformu.

(Tanjug)

