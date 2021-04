Koncert „Barock Party“ 15. aprila na Kolarcu

BEOGRAD – Pijanistkinja Tamara Stefanović, sopran Katarina Jovanović i flautista Ljubiša Jovanović održaće koncert pod nazivom „Barock Party“ 15. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.

Na programu će biti izvedena dela majstora baroka – Baha, Skarlatija, Ramoa i Kuprena, a umetnici žele da u teškom vremenu nevremena usled pandemije ožive bar na jedno veče nezamenljiv kontakt između muzičara i svoje publike.

Pijanistkinja Tamara Stefanović nastupa u najpoznatijim svetskim koncertnim dvoranama Karnegi hol u Njujorku, Berlinska filharmonija, Koncertgebau Amsterdam, Santori hol u Tokiju, Rojal Albert hol i Vigmor hol u Londonu.

Njen bogat repertoar obuhvata dela od baroka do savremene muzike, a izdvaja se saradnja sa najvećim kompozitorima kao što su Bulez i Kurtag.

Snimak Bulezovih kompozicija sa Londonskim simfonijskim orkestrom, kao i solistički album “Influences”, spadaju u najbolje ocenjene albume klasične muzike u svetu poslednjih godina.

Umetnica je gostujući profesor na Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu.

Sopran Katarina Jovanović, vanredni profesor solo pevanja na FMU u Beogradu, pobedila je na konkursu “Montserrat Caballé” i time je otvorila vrata svoje međunarodne karijere.

Prvi koncert u karijeri je održala upravo na Kolarcu, a svojim talentom i širokim obrazovanjem ostavlja snažan utisak ljubiteljima muzike širom sveta.

Ministarstvo kulture Francuske opersku umetnicu je proglasilo za Viteza umetnosti i književnosti 2014. godine.

Ljubiša Jovanović je redovni profesor flaute na FMU u Beogradu, umetnički rukovodilac “Lola klasik” ansambla i Dečije filharmonije, kao i osnivač i predsednik festivala BUNT i orkestra Kamerata Serbika.

Održao je više od 1.500 koncerata do sada, a u digitalnoj arhivi nastupa na Kolarcu zabeleženo je da je kao solista u ovoj dvorani nastupio čak 101 put u periodu od 1979. do 2020. godine.

(Tanjug)

