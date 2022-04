Koncert Masima Savića 28. maja na Niškoj tvrđavi

NIŠ – Hrvatski pop muzičar Masimo Savić nastupiće 28. maja na letnjoj pozornici Niške tvrđave, saopštili su organizatori.

Samo dan pred skopski koncert 29.maja, Mašimo će, nakon dužeg vremena, nastupiti u Nišu i to na otvorenom prostoru, na veliko zadovoljstvo fanova iz Niša i niškog regiona.

U ovom impresivnom prostoru idealnom za koncerte tog tipa, Mašimo će zajedno sa svojim bendom izvesti „the best of repertoar“ – od legendarnih numera Dorijana Greja do najnovijih solo hitova “ Mali krug velikih ljudi“ i „Putujemo i kad’ stojimo“.

(Tanjug)

