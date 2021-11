Koncert Stinga u Sarajevu 19. marta naredne godine

SARAJEVO – Jedna od najvećih zvezda svetske muzičke scene Sting održaće koncert u Sarajevu 19. marta naredne godine, a ulaznice za ovaj događaj počeće biće u prodaji od petka, 12. novembra.

„Posebno smo uzbuđeni pred ovaj muzički spektakl, jer nakon više od stotinu organizovanih koncerata u proteklih 15 godina i to najvećih muzičkih imena današnjice u Skoplju, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sofiji, Bukureštu, dolazak Stinga nam je prvi koncert u Sarajevu!“, rekao je Boban Milošeski iz produkcije „Avalon“.

Broj karata za koncert je ograničen, a događaj će biti održan u skladu sa epidemiološkim merama.

Kncert će trajati dva sata i na njemu će se čuti Stingovi najveći hitovi:Every Breath You Take, Mešage In A Bottle, Englishman in New York, Fragile, Shape Of My Heart, Desert Rose…, a istovremeno će promovisati novi albun „The Bridge“, koji izlazi 19. novembra, preneli su sarajevski mediji.

(Tanjug)

