Koncerti Mašima Savića 9. i 10. decembra u Beogradu

BEOGRAD – Hrvatski pop muzičar Mašimo Savić održaće dva koncerta u Beogradu 9. i 10. decembra u zimskom ogranku kluba BitefArtCafe na Paliluli.

Ova dva nastupa u intimnoj atmosferi prestižnog prostora Novi Bitefartcafe, biće na neki način novogodišnji poklon najvernijim ljubiteljima Mašimove muzike, jer je broj ulaznica ograničen.

Kako navode iz organizacije koncerta i ovog kluba – postoje mađioničari, a postoje i oni muzički čarobnjaci koji omađijaju srce publike.

Mašimo je odavno očarao beogradsku publiku, a uvek posebni susreti sa ovom publikom dešavaju se upravo u njegovom omiljenom klubu BitefArtCafe, gde godinama redovno dolazi na letnju scenu na Kalemegdanu (Summer stage) i na Paliluli, gde će sada svirati.

Hitovi iz perioda grupe “Dorijan Grej” i solo karijere biće, kao i do sada, repertoar na njegovom novom koncertu – “Sjaj u tami”, “Stranac u noći”, “Iz jednog pogleda”, “Dodirni me slučajno”, “Krug u žitu”.

Mašimo Savić na hrvatskoj i regionalnoj muzičkoj sceni traje već više od 35 godina.

“Muzika je vibracija u vazduhu koja izaziva emocije” – jeste definicija koju je sam Mašimo kreirao, jer muzičara fascinira umetnost generalno, ali muzika posebno, budući da je to umetnost koju, po njemu – “ne možeš videti, niti dotaknuti, a opet je čovek oseća i celog ga prožima i obuzima”.

Njegove pesme redovno ne silaze sa vrhova top lista, a albumi su mu među najprodavanijim izdanjima, dok se za svaki Mašimov koncert traži ulaznica više u Srbiji i regionu.

Pop pevač je u poslednjem periodu često boravio u Beogradu, gde je najviše nastupao u Sava centru, ponekad na Beer festu, a pred kraj 2019. na dva koncerta sa turnejom “Vještina Boutique” upravo na ovom mestu – Novi BitefArtCafe.

Tokom izbijanja pandemije imao je jedan koncert tokom 2020. u Bitefu na Kalemegdanu, gde se vratio takođe ove godine, ali sa dva letnja rasprodata nastupa.

Pevao je dva puta tokom leta i na Paliću, ali i na 20. izdanju festivala EXIT u Novom Sadu.

Beogradska publika ga je poslednji put gledala u septembru, kada je premijerno nastupio na stadionu Tašmajdan.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.