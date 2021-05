Koncerti u Beogradu do kraja maja

BEOGRAD – Nakon duže pauze usled pandemije koncerti u Beogradu i Srbiji počinju da se zakazuju i do kraja ovog meseca će na pozornicu izaći Stefan Milenković, Slobodan Trkulja, Ivan Bosiljčić, Ana Ćurčin i drugi, saznaje Tanjug.

U prethodnom periodu koncerti instrumenalne muzike su bili izvođeni na scenama Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beogradske filharmonije ili Kulturnog centra Beograda, a upravo u sali Filharmonije večeras će biti izvedeno muzičko scensko delo „Priča o vojniku“ Igora Stravinskog u režiji Nikole Zavišića, gde će trostruku ulogu vojnika, naratora i đavola na pozornici imati direktor ove ustanove – Ivan Tasovac.

BIG bend RTS će takođe večeras nastupiti u Velikoj dvorani Kolarca sa koncertom naziva “Davno i daleko”.

Čuvena džez kompozicija “Long Ago and Far Away”, uzeta je kao lajtmotiv ovog koncerta, a nju su pevali eminentni umetnici od Frenka Sinatre, Rite Hejvort, Binga Krozbija do Rod Stjuarta.

Lider BIG benda je poznati muzičar Dragoslav Fredi Stanisavljević.

Već sutra na istom mestu u okviru manifestacije “Molijerovi dani”, uz podršku CEBEF-a i Francuskog instituta u Srbiji, premijerno će u Srbiji nastupiti Karol Befa, francusko-švajcarski kompozitor, pijanista i muzikolog.

On će izvoditi klavirske improvizacije na teme zadate iz publike, dok će istog dana pre koncerta promovisati i svoju novu knjigu.

Muzika Johana Sebastijana Baha na starim instrumentima otvoriće 16. Festival rane muzike u nedelju isto na Kolarcu.

Čast da otvori muzičku smotru ima ansambl New Trinity Baroque, osnovan 1998. godine u Londonu, a na koncertu će nastupiti istaknuti solisti iz različitih krajeva sveta (Nemačka, SAD, Danska, Austrija, Italija, Brazil, Srbija).

Umetničko vođstvo je u rukama dirigenta i čembaliste – Predraga Gosta (SAD/Srbija).

Sutra popodne svoja vrata će otvoriti klub Bluz i Pivo u Beogradu koncertom bluz profesionalaca “Di Luna Blues band” – pre pandemije i delimično tokom nje svakako najaktivnija grupa, na čijem je čelu legendarni gitarista Dragan Marković Mare.

Iste večeri su dva koncerta, doduše za različite ciljne grupe.

Glumac Ivan Bosiljčić ima muzičko scenski program “Naše veče” u Kombank Dvorani nakon već dva otkazivanja – odlaganja, dok muzičarka Ana Ćurčin sa svojim sastavom “Ana & the Ćanges” svira u svom omiljenom prostoru – velikoj sali Doma omladine, takođe posle odložene svirke u novembru.

Junak romantičnih TV serija Zdravka Šotre i već dugi niz godina sa zapaženom glumačkom karijerom u Rusiji, u novom ruhu svoje poetsko-muzičke večeri će obogatiti sa interpretacijom poezije književnih velikana: Sergeja Jesenjina, Konstantina Simonova, Bulata Okudžave, Šarla Bodlera, Milana Rakića.

Specijalna gošća na koncertu Ane Ćurčin u DOB-u biće i ranije planirana flautistkinja iz Novog Sada Milena Jančurić, a zajedno su komponovale noviju pesmu “Košuta”.

Ana Ćurčin je danas objavila novi singl “Tu”, za koji je kompletna autorka (tekst, muzika i aranžman), a tokom svoje karijere je publikovala dva studijska albuma – “Sketćes Of Belonging” (2016) i “Differences” (2019).

Naš vrhunski virtuoz na violini Stefan Milenković nastupiće u Botaničkoj bašti 30.maja sa programom kompozitora Astora Pjacole sa poznatim inovativnim sastavom “Muzikon”.

Iste večeri u Kombank Dvorani Slobodan Trkulja, koji je već imao zakazan, pa otkazan koncert na istom mestu u martu.

Milenković će sada prvi put nakon duže pauze usled pandemije nastupiti u prestonici, a publika je navikla na njegove rasprodate koncerte na Kolarcu.

Pođednako talentovan, ali u drugoj sferi tradicionalne i duhovne muzike, Trkulja će prvi put svirati na sceni Kombank Dvorane, umesto uvek rasprodatog Sava centra.

Njegovu vernu publiku očekuje muzičko-scenski spektakl sa pratećim sastavom “Balkanopolis” inspirisan srpskom tradicijom u modernom ruhu. Kompozitor i pevač je kao solista sarađivao sa svtskim umetnicima poput Marize, Dalarasa, Olete Adams, Josipe Lisac, sa holandskim Metropol orkestrom, vrhunskim džez sastavima i filharmonijama.

