Koncerti u BG: Anja Alac, Kings of Convenience, Crvena jabuka.

BEOGRAD : Glumica Anja Alač, sarajevska pop rok grupa “Crvena jabuka”, pop dama Tijana Bogićević, norveški duo “The Kings of Convenience” neki su od muzičara koji će do kraja nedelje imati koncerte u Beogradu.

Istaknuta talentovana mlada glumica Aleksandra Anja Alač i Boris Bunjac u okviru sastava “Elar” održaće koncert večeras od 20 sati na Letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

Biće to promocija muzičkog debi albuma “Nebo” poznate glumice, koja je CD snimala u periodu od 2019. do 2022. godine za diskografsku kuću Jugoton / Croatia Records.

Sastav “ELAR” je zvanično osnovan ove godine, kao ravnopravam duo navedenih umetnika.

Možda mnogi ne znaju, ali Anja Alač, glumica i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta, završila je i muzičku školu, odsek klavir, a pomalo svira i gitaru.

Za album “Nebo” Anja je napisala svih 11 pesama, koje će u celini otpevati na koncertu, dok je Boris radio muziku.

Naravno, ovaj duo će pratiti bend na nastupu.

„Album je žanrovski eklektičan. Provlači se atmosfera audio filmske muzike sa elementima džeza, klasike i bosa nova momentima. Radujem se ovom nastupu i očekujem da će publika uživati u njemu.“ – izjavila je Anja Alač.

Simfonijski orkestar RTS i maestro – dirigent Bojan Suđić povodom svog jubileja izvešće takođe večeras (14.09.) na Koarcu jedno od najmonumentalnijih dela čuvenog austrijskog kompozitora Gustava Malera (1860-1911) – „Simfonija br. 5”, kojom je ovaj stvaralac otvorio novo poglavlje u svom stavralaštvu i simfonizmu, i težio je svetu bez lirike i poetike.

Slavni kompozitor je tokom karijere napisao devet simfonija.

Na istom koncertu će biti izvedena i „Velika čočečka igra“ iz opere „Koštana“ Petra Konjovića, koja je bila i na repertoaru prvog koncerta Simfonijskog orkestra, davne 1937. godine.

Ovim koncertom Simfonijski orkestar RTS će proslaviti svoj jubilej, 85 godina postojanja.

Nakon dva rasprodata koncerta u Mts Dvorani ove godine, sutra, 15. septembra publiku očekuje ponovo koncert sarajevske pop rok grupe “Crvena jabuka”, odakle je samo frontmen – pevač Dražen Žerić Žera jedini originalni član.

Prvi put će nastupati u Kapetan-Mišinom zdanju, a do sada su osvajali više puta bivši Dom sindikata, Halu sportova, Sava centar, klub Central Pub na Novom Beogradu, Beer fest na Ušću.

Tijana Bogićević je srpska pop pevačica iz Novog Sada, koja će premijerno imati koncert u Kapetan-Mišinom zdanju u petak, 16. septembra.

Bila je predstavnica Srbije na Pesmi Evrovizije 2017. sa pesmom „In Too Deep”.

Pesme koje su izazvale veliku pažnju su Tijanini dueti sa grupom “Flamingosi” i Aleksom Jelićem, kao i emotivna balada „Čudo“ – najava saradnje sa kompozitorom i producentom Dušanom Alagićem.

Norveški duo “Kings of Convenience” održaće svoj premijerni nastup u Beogradu u nedelju, 18. septembra u Mts dvorani u organizaciji koncertne agencije “Rock Svirke”.

Oni su indie folk-pop bend koga čine tandem Erlend Oj i Eirik Glambek Boj..

Upoznali su se u školi u Bergenu i prvi put zajedno svirali u rok bendu “Skog” pre nego što su prekinuli sa radom i formirali sadašnji duo 1999. godine.

Debi album “Quiet is the New Loud” objavili su 2001. godine, producent im je bio Ken Nelson (Coldplay), što je dovelo do rezultata da su postali začetnici novog talasa intimne, akustične muzike.

Tri godine kasnije objavljen je drugi album grupe “Riot on an Empty Street” (2004), ali i “Declaration of Dependence” (2009) .

Do januara 2016. godine norveški duo je napisao skoro sve pesme za četvrto studijsko izdanje “Peace or Love” i održali su svoju prvu sesiju snimanja na turneji u Santijagu, prestonici Čilea.

(Tanjug)

