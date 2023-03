Koncerti za vikend u Beogradu i Novom Sadu: Vampiri, Bjesovi, KKN. . .

BEOGRAD – Domaće grupe „Vampiri“, „Bjesovi“, „Kanda“, „Kodža i Nebojša“ (KKN) i drugi sastavi, održaće koncerte večeras i sutra u Beogradu i Novom Sadu.

Veliki beogradski koncert grupe Kanda, Kodža i Nebojša (KKN) biće realizovan večeras u 21 čas u Domu omladine Beograda, a nastup je pre nekoliko dana – rasprodat.

Na nastupu u Domu omladine KKN će promovisati novi album „Beton“ u izdanju Mascom Records, koji prema ocenama muzičke kritike predstavlja jedan od najboljih u njihovoj diskografiji.

Bend je dosegao još jedan kreativan vrhunac u autorskom i sviračkom smislu, samouvereno je preneo svo koncertno iskustvo što novom izdanju daje živost i superiornu energičnost, pišu stručnjaci.

Karijera grupe „Kanda, Kodža i Nebojša“ je u tesnoj vezi sa prostorom Amerikana u Domu omladine, kojoj su se u različitim fazama svog rada uvek vraćali.

Izlazak hvaljenog izdanja „Beton“ je prilika da se publika ponovo okupi u ovom prostoru i sa bendom podeli radost jedinstvenog koncertnog ugođaja.

Bend je krajem januara svojim fanovima predstavio spot za singl „Tu i tamo, tamo, tamo“ koji je snimljen u Zagrebu.

Muzičku podršku u vidu predgrupe i čast da zagreje publiku imaće bend „Crna lista“.

Pioniri beogradske pank scene okupili su se posle punih 40 godina i pod nazivom „Crna lista“ objavili tri zapažena singla „Ipak bojim se rata“, „Moja borba“ i „Tebi dajem sve“.

Grupu Crna lista listu čine: Vojislav Bešić – gitara/glas (ex Bezobrazno zeleno), Loka – gitara/glas (ex Defektno efektni/Urbana gerila), Aleksandar Đukić – bas gitara/glas (ex TV Moroni) i Relja Obrenović – bubnjevi (ex Petar i zli vuci).

Alternativna nezavisna rok grupa “Bolesna Štenad” nastupiće večeras u kultnom rok klubu Fest u Zemunu, a gosti ovog puta će im biti zapažen bend „Majkan“ iz Apatina.

Povodom promocije novog albuma „Letimo“ u izdanju PGP RTS-a i nakon 30 godina, od objavljivanja albuma „Be-be“, roka ili pop grupa „Vampiri“ sutra će nastupiti premijerno u Domu kulture Novi Sad, gde će biti velika igranka, kako obećavaju iz ove ustanove.

Devedesetih godina „Vampriri“ su bili jedan od najpopularnijih bendova, a njihov prepoznatljivi “zvuk šezdesetih” bio je neizbežan na svim žurkama, proslavili su se muzikom za hit filma „Mi nismo anđeli“ (1992) Srđana Dragojevića.

Oni su letos nastupali na Zemun festu, a nedavno i u klubovimaa u Beogradu – Zappa Baza i Dorćoleta.

Pank rok bend „Bjesovi“ prvi put će nastupiti u spomenutom klubu Zappa Baza sutra veče kao presek karijere i celokupnog opusa benda koji traje već 35 godina.

„Bjesovi“ iz Gornjeg Milanovca, osnovani su krajem osamdesetih godina pod nazivom “Bader Majnhof” da bi zbog pritiska tadašnje gradske vlasti promenili ime u “Sent Galen”, pa “Čajna Blu” I konačno u “Bjesovi” (prema ijekavskom prevodu romana “Zli dusi” Fjodora M. Dostojevskog.

Grupa je od samog početka privukla pažnju neobičnom postavom sa dva pevača, osmišljenim nastupima, prepoznatljivim i ličnim tekstovima, kao i muzičkom podlogom u okvirima grunge muzičkog rok pravca čiji su prirodni deo, i generacijski i idejno, tih ranih devedesetih bili i „Bjesovi“.

Do danas izdali su 6 albuma a najveći uspeh grupe bio je drugi po redu (bezimeni) album.

Večeras od 20h u Ustanovi kulture Parobrod prvi beogradski koncert će imati sastav Petar Zorkić Collectiv, osmočlani muzički bend predvođen upravo Petrom Zorkićem.

PetarZ je objavio svoj drugi album „Tête-à-tête“ u novembru 2022. godine i trenutno sa svojim kolektivom priprema niz koncerata u 2023. godini.

Muzika koju PetarZ izvodi je fuzija fanka, soula, latina, regea, afričkih ritmova i disko muzike.

Na aktuelnom albumu, Petru su gostovale i kolege Vasil Hadžimanov, Marko Louis, Rhani Krija (Stingov perkusionista), Max Koćetov, Milena Jančurić, Ivan Teofilović, Nenad Paunović.

(Tanjug)

