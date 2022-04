Konkurs Booke i OTP banke za najbolji neobjavljeni roman

BEOGRAD: Izdavačka kuća „Booka“ iz Beograda i njen partner OTP banka ostvarili su novu saradnju čiji je rezultat veliki nagradni književni konkurs za najbolji neobjavljeni roman, najavljeno je danas u susretu sa medijima u knjižari Bookastore na Dorćolu.

Konkurs je otvoren od danas sve do 15. juna za sve književnike, od manje afirmisanih stvaraoca do etabliranih imena, a rukopise je moguće dostaviti iskjučivo pod šifrom.

Proglašenje najboljeg pisca na konkursu očekuje se 15. novembra ove godine. Pobednik će osvojiti novčanu nagradu u iznosu od 250 000 dinara i dobiti objavljivanje tog romana u tiražu od 3000 primeraka u izdanju kuće Booka.

Takođe, nagradni konkurs laureatu omogućava i distribuciju romana po čitavom regionu uz intenzivnu promociju autora i samog romana.

Glavni urednik ove izdavačke kuće Ivan Bevc podsetio je da „Booka“ postoji već 12 godina i istakao da su za taj period uspeli da od jednog manjeg „butik“ izdavača izrastu u ozbiljnu izdavačku kuću, koja je „možda prevazišla svoju veličinu“.

On je napomenuo da iako nisu kuća sa najviše izdanja u smislu produktivnosti, da svakako jesu izdavaštvo čija se dela najviše prate, čitaju i prepoznaju u književnim krugovima.

„Od samog početka nastanka „Booke“ postavili smo nove standarde u izboru svetskih i regionalnih autora, u dizajnu knjige, kvalitetu, prevodima, i naravno njihovoj promociji. Posle 12 godina shvatili smo da je vreme za nešto novo, za novi iskorak, da se lansira nešto što na ovim prostorima ne postoji”, napravio je uvod prvi čovek izdavaštva “Booka”.

Bevc je istakao da je činjenica da postoji veoma mnogo nagrada koji se samo umnožavaju u poslednje vreme te da će “svaka biblioteka uskoro imati neku svoju nagradu”.

Otkrio je da svakog dana dobijaju nove rukopise na čitanje od strane mladih autora, budućih pisaca, debitanata, koji žele da objavljuju dela za kuću „Booka“, a taj broj na mesečnom nivou je između 20 i 30 naslova.

„Tada smo shvatili da postoji potreba za davanjem šanse novim glasovima. Pisci danas, naročito mladi, imaju taj problem da dođu do izdavača. A velike kuće se snebivaju da objave nove, neafirmisane autore, jer se plaše da li će im to biti isplativo i ime pisaca im je presudno kod izbora. Na taj način nećemo nikada doći do novih velikih autora. Da bismo sve to izbegli, odlučili smo da lansiramo konkurs na pragu onoga što već postoji u svetu“, rekao je Bevc.

Tako izdavačka kuća Booka uz podršku OTP banke Srbija raspisuje novi nagradni konkurs na domaćoj književnoj sceni za najbolji, originalni i neobjavljeni roman na srpskom jeziku.

Urednik je podsetio da piscima u Španiji pruža mogućnost izdavačka kuća Alfaguara ili u Hrvatskoj VBZ – da na anonimnom konkursu bude izabran najbolji rukopis, bez obzira na to ko ga je napisao.

Tako je Bevc naglasio da ono što najnovijem konkursu daje posebnu vrednost je činjenica da je anoniman, odnosno da je rukopise pisci mogu dostaviti isključivo pod šifrom.

„Na sve te navedene konkurse javljaju se uspešni pisci i debitanti, otvoreno je za sve, kao i kod nas. Tako će isključivo kvalitet samog rukopisa biti presudan. Tek kada se izabere dobitnik, onda se saznaje njegov identitet. Onda se kreće u promociju. Cilj nam je da pokušamo privući što više talentovanih mladih autora koji nisu imali priliku da izdaju svoje romane. Naravno, vrata su ipak otvorena svima. A važno je da ne znamo ko nam šalje. Videćemo samo šifru autora, i naslov romana, i čitaćemo ga. Pobediće samo – kvalitet“, objasnio je Ivan Bevc.

Prema njegovim rečima, ovo je tek početak i plan je da ovo postane tradicionalna nagrada.

Samim tim, on se nada da će konkurs privući dovoljno pažnje i veliki odziv pisaca te da će izborom kvalitetnog naslova poslati poruku javnosti da sve ovo zaista ima smisla.

„Ovo je pravi način da pružimo šansu mladim autorima, da odškrinemo vrata kroz koji će oni proći i napraviti ozbiljnu književnu karijeru. Talenta ovde ima, piše se, a i dalje je ideal mnogih da objave knjige, iako je nastalo to digitalno doba“, naveo je Bevc.

„Ovakav projekat ne bi bio moguć bez našeg partnera OTP banke koji su jako brzo prepoznali i veoma brzo smo se dogovorili. Videli su da je u suštini ovo veliki iskorak za kulturu i srpsku književnu scenu“, naglasio je urednik.

Kada se zatvori konkurs 15. juna, žiri sastavljen od uredničkog tima Booka će čitati sve knjige, napraviće širi, onda uži izbor, objaviće liste, i početkom septembra odlučiće ko je pobednik.

Neće se znati javno ko je dobitnik, jer će ga iz izdavaštva samo kontaktirati, a kako kaže Bevc, koliko god da je rukopis sjajan, zahteva se dodatni rad na njemu.

Sledećih par meseci se sa autorom radi na doradi knjige u pokušaju da od tog rukopisa naprave nešto najbolje moguće da bi onda 15. novembra i javno objavili ime autora ili autorku sa odštampanom pobedničkom knjigom.

Milena Mićanović, direktor za komunikacije i odnose sa javnošću OTP Banke istakla je da ovaj konkurs odličan način da se i neafirmisanim piscima pruži prilika da pokažu svoj talenat i da naša književna scena postane bogatija, a ponuda domaće literature još raznovrsnija.

„Naša kompanija podržava kulturu kao jednu od najvažnijih stubova naše korporativne društvene odgovornosti, i to radimo kroz razne projekte kulture. Sada smo se usmerili na oblast književnosti. „Booka“ je jedan od najvažnijih izdavača kod nas, i neko ko objavljuje malo drugačije autore, što se nama posebno sviđa. Sa nestrpljenjem očekujemo mesec septembar“, rekla je Milena Mićanović.

Ona je dodala da ni u jednom trenutku nisu iz banke poželeli da se mešaju u konkurs ili izbor laureata, odnosno odluku kuće „Booka“ koji će roman biti proglašen za najbolji, jer jednostavno nemaju u tome iskustva.

„Želimo saradnju sa izdavačem da proširimo van ovog konkursa i da naše klijente dodatno motivišemo da čitaju kvalitetne autore i da zajedno sa nama provedu vreme u kulturi i književnim delima“, zaključila je Mićanović.

Kako je dalje objasnio urednik Bevc, OTP banka pokriva dobar deo troškova celog ovog projekta, od vredne novčane nagrade, objavljivanja knjige, preko promotivne kampanje samog konkursa do kasnije ozbiljnog rada na promociji knjige, jer će imati predstavljanje na dodeli nagrada i nakon toga gostovanje po medijima, ulaganje u dalje važne aktivnosti.

O svim pravilima i uslovima konkursa zainteresovani mogu da se informišu preko sajta izdavačke kuće Booka.

Ukratko, jedan od uslova za učesnike je da dužina teksta ne sme da bude kraća od 180.000 karaktera (sa razmacima), kao i da roman nije ranije objavljivan, integralno ili bilo koji njegov deo, a dostavljanje rukopisa pod pravim imenom i prezimenom biće i automatska diskvalifikacija učesnika.

Jedini način da se predaju rukopisi je putem sajta izdavačke kuće, odnosno, preko konkursnog prijavnog formulara.

Odluku o pobedniku, kako je navedeno, donosi žiri koji čini urednički tim izdavačke kuće Booka, a kako je naglasio Bevc, plan im je da objave i druge kvalitetne romane sa konkursa, barem 5 rukopisa, sa kojima će sklopiti poseban, standardni ugovor uz avans, bez nagrade, jer je „svakom izdavaču danas cilj da dobije vredne romane i toga se nikada ne odriče“.

Dakle, svi zainteresovani mogu da pošalju svoje rukopise do 15. juna, dok se proglašenje pobednika očekuje 15. novembra ove godine.

(Tanjug)

