Konstrakta i Zemlja Gruva otvorili finalno veče Beer festa

BEOGRAD – Sastav Queen Real Tribute i popularna muzičarka Ana Đurić – Konstrakta i Zemlja gruva večeras su otvorili finalno veče 19. Beer festa u Beogradu pred nekoliko hiljada posetilaca na Glavnoj bini.

Veliki hitovi neprolazne veličine kakva je britanska grupa Queen, nastala 1970. godine, zagrmeli su Ušćem od 20 sati, sat kasnije od prvobitnog plana.

Tokom 60 minuta publika je uživala u izvođenju beogradske grupe koja interpretira čuvene kompozicije slavnog simfonijskog progresiv rok benda.

Na set listi su se nizali veliki hitovi „I Want it All“, „A Kind of Magic“, „Radio Gaga“, „Under Prešure“ (duet Dejvida Bouvija i Fredija Merkjurija) i obradovali su masu fanova.

Specifičnost ovog Tribjut sastava je što su članovi u potpunosti ušli u uloge svojih idola, kostimi su im gotovo identični, i frontmen Ivan Ristanović kao vokal uverljivo je predstavio Fredija Merkjurija, sve vreme se publici obraćao isključivo na engleskom jeziku, menjajući imidž na ponekim pesmama.

U ekipi su i Nenad Bojković (gitara i vokal), Ivan Đerfi (bas) i Radoš Ćapin (bubnjevi), koji su “zamenili” originalnu postavku “Queen” – Brajan Mej (gitara i vokal), Rodžer Tejlor (bubnjevi, vokal) i Džon Dikon (bas).

„Bohemian Rhapsody“, „Another One Bits the Dust“, „I Want to Break Free“, „We Are the Ćampions“, „Somebody to Love“, „We Will Rock You“, „Show Must Go On“ jesu hitovi koji su oduševili ljubitelje grupe „Queen“ i na trenutak oživeli tu magiju neprikosnovenog pevača Merkjurija.

Veoma nekonvencionalna originalna umetnica Konstrakta, predstavnica Srbije na Pesmi Evroviziji 2022 u Torinu svoj prvi beogradski solo nastup je počela sa hitom „Nobl“ kao deo poznatog muzičkog video projekta „Triptih“ i nastavila numerom „Žvake“.

„Dobro veče, Beograde, Beer fest, za vas su tu Konstrakta i Zemlja gruva. Sad smo na domaćem terenu“, sa velikim osmehom se Konstrakta obratila desetini hiljada posetilaca i otpevala poznate pesme „Plodni dani“ i „Jednom je sada“ njene grupe Zemlja gruva.

Konstrakta je vešto napravila presek karijere u sat vremena mešavinom pesama matične avangardne pop grupe Zemlja Gruva (albumi – “VTF je Gruvlend” (2010), “Dino u Zemlji gruva“ (2013, album obrada), “Šta Stvarno Želiš?” (2016)) i kompozicija samostalnog projekta.

Konstrakta je priznala u svom spektaklu „Nisam znala da sam ovo htela“, pružila snažnu baladu „Tuga“ i duhovitu zaraznu numeru „Neam šamana“ i veoma prihvaćenu kompoziciju „Mekano“ iz spomenutog projekta „Triptih“.

“Lepo je biti kod kuće, i bilo nam je divno da odemo u Torino u šoping”, duhovito je primetila Konstrakta, misleći na čitavu euforiju oko Evrovizije, koja ju je neviđeno učinila najpopularnijom muzičarkom u Srbiji preko noći.

Predstavila je multimedijalni šou program na sceni sa vizuelno atraktivnim scenskim svetlosnim efektima kao da uživo snima neki novi video spot ili ceo koncert.

Tako je za sam kraj otpevala sa celim Ušćem njen apsolutno najveći hit “In Corpore Sano”.

Pevala je naravno uz ples i u duetu sa publikom i svi su uživali posebno u stihovima “Umetnica mora biti zdrava”.

Očekuju se na 19. Beer festu večeras i nastupi rep benda Sunshine i alternativnog rok sastava E-Play.

