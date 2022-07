Konstrakta otvorila finalno veče na 12. Arsenal festu u KG

KRAGUJEVAC – Muzičarka Konstrakta večeras je otvorila treći i finalni dan 12. Arsenal festa u Kragujevcu pred nepreglednim brojem posetilaca na Glavnoj bini (Main Stage).

Nakon nje, koncert je održao svetski popularan bend „Thievery Corporation“.

„Dobro veče Šumadinci, Šumadinke, omladinci, omladinke“, u duhovitom maniru svojih tekstova pesama, umetnica Ana Đurić ili Konstrakta je ove noći pozdravila publiku, maksimalno raspoložena za pravi multimedijalni šou program na sceni.

Svestrana i neobična dama ove godine je preko noći postala izuzetno popularna kada je svojom originalnom pesmom „In Corpore Sano“ izabrana da predstavlja Srbiju na Pesmi Evrovizije 2022 u Torinu (Italija).

Time je izbila u prvi plan i postala skoro pa ličnost godine, jer se sa jednom veoma avangardnom i po svemu drugačijom numerom plasirala na ovo svetsko takmičenje i zauzela peto mesto.

Do tada je bila poznata kao jedan od dva ženska vokala neuobicajene grupe „Zemlja Gruva“, čiji su tekstovi uglavnom angažovani, predstavljaju društvenu kritiku, i često su izuzetno osvešćeni.

Konstrakta je krenula u solo karijeru 2019. godine i istakla se sa prodornim projektom „Triptih“, kao spoj tri video filma ili spota, gde se osim pesme sa Evrovizije, nalaze i numere

„Nobl“ i „Mekano“, koje je otpevala ove noći.

„Je li nam ovo prvi nastup?“, pitala je Konstrakta svoj prateći bend.

„Jeste, kažu mi da nam je prvi. Eto krenuli smo na turneju iz Kragujevca, a počeli smo u Torinu. Pa tako je kad smo nobl“, ponovo je bila visprena i vickasta muzičarka.

Onda je usledila numera „Plodni dani“, kao i veliki hit „Đango“ grupe „Zemlja Gruva“.

Tako je tekstopisac i pevačica na svoj repertoar stavila kombinaciju hitova koje je stvarala u „Zemlji Gruva“ i kompozicija iz samostalne tek započere karijere.

Onda je prezentovala višeslojne i komične „ŽVake“ uz kritične „Najlepše želje“ i mudre stihove jedne „Majke“.

Publika je ispunila gotovo svaki milimetar ogromnog prostora ispred Glavne bine gde stane i do 12 000 ljudi.

Fanovi iz prvih redova su joj poklanjali razne predmete što je Konstraktu veoma obradovalo i dirnulo. Kao da nije očekivala da ima i uživo toliku popularnost među narodom na koncertu.

Svi uglas su pevali i dalje pesme sa set liste kao „Tuga“ ili „Neam šamana“.

Veliki broj roditelja sa decom su uživali u njenom nastupu upravo zbog enormne popularnosti oko uspeha sa Evrovizijom.

„Hvala Arsenal festu što postoji. Lepo vama, lepo nama. Ove godine bila sam na Evroviziji, znate“, kroz osmeh je izjavila Konstrakta i zna se da sledi najveći hit „In Corpore Sano“, koji je izazvao neviđenu pometnju, potres i haos.

„Hvala Arsenal, hvala Kragujevac, hvala na darovima“, oprostila se Ana Đurić Konstrakta nakon skoro sat vremena intenzivne i sadržajne svirke.

Trenutno muzicarka drži rekord kao srpska izvodacica koja je dostigla najveci broj mesecnih slušalaca na striming platformi „Spotify“ sa više od 1,3 miliona.

Sledeća stanica na turneji Konstrakte jeste festival Exit u svom 22. izdanju koji će trajati od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.