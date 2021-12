Kostimografkinja: „Nečista krv“ je inspirativna tema

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je kostimografkinja Marina Vukasović Medenica, koja je govorila o svom poslu na filmu i seriji „Nečista krv“, čija se radnja dešava polovinom 19. veka u Vranju.

Vukasović Medenica je istakala da su film i serija „Nečista krv“ za nju bili „inspirativna tema i ozbiljan zadatak“, i da nije pročitala bolji od scenarija kog je pre nekoliko decenija napisao Vojislav Nanović, na osnovu dela Bore Stankovića.

„Opisi tkanine, odeće, nakita, figura to je zaista fantastično i malo me uhvatila trema kako to prevesti na savremeni likovni jezik, obzirom da smo umetnici ovoga doba i da sagledavamo teme iz ovog ugla“, rekla je Vukasović Medenica.

U pristupu radu na ostvarenju čiji je reditelj Milutin Petrović, Vukasović Medenici su koristili „izvanredni primerci“ iz Etnografskog muzeja, pisani izvori koji su bili važni da saznaju „mnoge stvari koje se ne mogu okom primetiti, zbog čega je nastao neki obrazac odevanja, uzroci i posledice“, i crno-bele fotografije.

„Trebalo je prosejati sve informacije kroz savremeni pogled na sve likove, a da ostanu Borini“, rekla je kostimografkinja.

Uporedo sa nedavnim početkom emitovanja deset nastavaka „Nečiste krvi“ deo kostima je izložen u Galeriji RTS-a u Beogradu do 15. januara 2022. godine, a Vukasović Medenica je „napravila odabir glavnih karaktera i članova porodice Hadži Trifuna ne bi ili tim kostimima oslikala ono što je bio obrazac odevanja kod žena i muškaraca iz bogate porodice“.

„Tačno se znalo da muškarac i žena moraju da se pojave u javnosti prema usvojenom obrazcu po svom statusu u društvu. Žena je u susretima sa Turcima morala da pokriva lice. Turkinje su tražile da Srpkinje pokrivaju ne samo lice nego veći deo odeće, jer su se Srpkinje oblačile i ponašale bogatije nego Turkinje“, primetila je kostimografkinja.

Prema njenim rečima, znalo se kako bogat muškarac treba da izgleda, „kakvo mu je oglavlje, šta obuva, šta ima od nakita“, dok se siromašnije stanovništvo iz vranja i okoline tradicionalnije oblačilo, mada je i tu „bilo pet različitih vrsta nošnji“, što je bilo „vrlo bogato polje za istraživanje“.

„Treba odabrati šta je tu specifično, šta se poklapa sa nekim predstavnicima drugih naroda i religija. Mora o svemu da se vodi račiuna. Žene koje su nosile narodnu nošnju nisu pokrivale lica u suretu sa Turcima, samo one koje su nosile gradski kostim“, istakla je Vukasović Medenica.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.