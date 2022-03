Kovacevic: Zabrana Sputnjika moze bitno da utice na istinu

BEOGRAD – Akademik i dramski pisac Dušan Kovačević ocenio je danas zabranu rada Sputnjika i Raša tudej širom Evrope kao faktor koji će bitno uticati na istinu u svetu.

Kovačević je napomenuo da je čuo pre nekoliko dana da će sve medijske kuće i sve informativne službe koje su vezane za Rusiju biti ukinute, zabranjene, hakovane ili jednostavno ometane u radu.

„Sve to prelazi okvire onoga o čemu se u svetu stalno priča, a to je sloboda govora, sloboda izražavanja, sloboda misli i svega onoga što su elementarna neka ljudska prava s kojima čovek može da se složi ili da se ne složi. Ali je činjenica da to može da utiče izuzetno bitno na istinu“, poručuje Kovačević u razgovoru za Sputnjik.

Ono što ga, kako sam kaže, najviše pogađa mimo informativne cenzure je odnos Zapada prema ruskim sportistima.

„I kao čoveka i kao nekoga ko se seća kako smo mi prolazili sa onim strašnim sankcijama, pogađa me zabrana učešća ruskih sportista na takmičenjima. Oni su kažnjeni ni krivi ni dužni. Većina od njih nema nikakve veze sa pričom o tom ratu i o sukobima“ naglašava Kovačević.

Kako kaže nije u pitanju ništa novo kada je reč o sankcionisanju Rusije.

„Ta vrsta nepodnošenja svega što dolazi iz Rusije i što ima predznak ruskog, traje vekovima. To nije ništa novo, a sada je eskaliralo zbog ovog sukoba i sada je otvoreno. Ta količina mržnje odavno nije viđena i ne sluti na dobro“, naglašava Kovačević.

Na pitanje kako komentariše zabranu izvođenja kompozicija P. I. Čajkovskog u Hrvatskoj u danu kada je počela specijalna ruska intervencija u Ukrajini i hoće li sankcije biti „uvedene“ Dostojevskom, Puškinu i Tolstoju, Kovačević odgovara:

„U istoriji se uvek zabranjivalo kad krene bilo koja vrsta agresije, kultura je među prvima koja strada. Ovih dana obeležavamo 190 godina od postojanja Narodne biblioteke kao jedne od najstarijih, najvažnijih ustanova u Srbiji. Ona je 6. aprila 1941. sravnjena kao ciljana meta. Gađana je i pogođena da bi bile uništene knjige. A oni su vrlo dobro znali da se među tim knjigama čuvaju lični predmeti, pisani dokumenti i arhiva jednog naroda, lična karta jednog naroda. Tako da nije to što se događa sa zabranama umetnosti ništa novo“ kazao je Kovačević.

(Tanjug)

