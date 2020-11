Krenula prodaja karata za koncert Queen Real tribute

BEOGRAD – Na blagajni Kombank dvorane u Beogradu i svim prodajnim mestima Tickets-a počela je prodaja karata za spektakl koncert Queen Real Tribute benda, koji bi trebalo da nastupi 14. decembra od 19 sati u duhu velikog hita popularnog benda The Queen – „Šou mora da se nastavi“ (Show must go on ).

Ako sve okolnosti budu dozvolile, kako je ranije najavljeno, uvertiru u koncert od 18 sati napraviće specijalni gost iz Velike Britanije – Piter Friston, koji će ovaj događaj upotpuniti i učiniti ga zaista specijalnim.

(Tanjug)

