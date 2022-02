KUD „Biseri“ – čuvari srpske tradicije u Parizu

PARIZ – Članovi KUD „Biseri“ iz grada Dransija, nedaleko od Pariza, godinama unazad pokazuju kako se i daleko od otadžbine čuva naša tradicija i narodne igre, a ljubav prema igri i Srbiji pobedila je, kažu u ovom društvu, i pandemiju korona virusa koja ih je sprečavala da se okupljaju.

Predsednik KUD-a Goran Jablanović kaže za Tanjug da je kulturno-umetničko društvo osnovano 1976.godine u gradu Kreteju, a da je od 2004.godine preseljeno u grad Dransi gde ima više Srba, pa je samim tim i broj članova povećan sa 50 na 280.

“Naši članovi imaju od šest do 50 godina. Mlađu decu uglavnom dovode roditelji da bi sačuvali našu kulturu i tradiciju”, kaže Jablanović.

Objašnjava da su sva ta deca rođena u Parizu, idu u francuske škole, a dolazak u KUD na probe im je, dodaje, prilika da razgovaraju na srpskom jeziku i održe vezu sa maticom.

Posle probe, oni se, priča Jablanović, druže, zajedno slave rođendane, samim tim se i roditelji okupljaju, pa smo tako napravili jedan dobar tim.

Posle pauze od godinu i po., koja je nastala zbog pandemije korona virusa i restriktivnih mera, KUD je ponovo prošle godine u septembru otvorio vrata za igrače.

“Većina igrača je jedva čekala da se mere popuste kako bi se vratili igri, druženju. Nažalost, nekoliko igrača je prestalo da dolazi, odvikli su se, deca su našla drugu zabavu, ali su nam se u međuvremenu pojavili novi članovi”, kaže Jablanović.

On navodi da u Parizu živi oko 100.000 Srba, te da je nedavno u njihovih prostorijama pokrenuta i srpska škola u kojoj se uči i srpski jezik.

“Do sada smo imali tri časa na kojima smo imali 27 učenika, a ima još zaintresovanih koji žele da upišu decu”, rekao je Jablanović.

Napominje da su im planovi za sada na čekanju zbog korona virusa, ali ono što im je želja je da KUD organizuje putovanje za mlade članove u druge evropske države kako bi se upoznali i sa drugim kulturama.

Potpredsednik KUD-a „Biseri“ Nenad Selić rođen je u Parizu, a član društva je od 2006.godine.

“Da se malo našalim, kada se okupimo to izgleda malo bučno. Kao i u svakoj porodici ima nesuglasica, ali se lepo družimo. Trudimo se da prenesimo našim mladim generacijama da očuvaju tradiciju, da se sve to ne zaboravi, pa da opet ima ko to da prenese dalje”, rekao je Selić za Tanjug.

Mladi su, kaže, zainteresovani, sve ih više ima, i lepo ih je videti kako se okupljaju.

“U tom našem krugu govorimo srpski jezik. I kod nas u kući se govori srpski pošto mi je supruga iz Srbije. U Parizu imamo dve naše crkve, diskoteke za izlazak, tako da ima još mesta na kojima možemo da se vidimo”, dodaje Selić.

Kako kaže, bilo je sve jako komplikovano tokom pandemije korona virusa.

“Živeli smo kao ceo svet – pod ključem. Nismo mogli da izlazimo, da se družimo, uticalo je to na KUD, ali ponovo smo se vratili probama. Želja i volja ih je vratila i sada smo nadoknadili i propušteno”, zaključio je potpredsednik KUD-a „Biseri“.

(Tanjug)

