Kuzmanović:2020. godina prošlost, novu čekam sa uzbuđenjem

BEOGRAD – Jedan od najpopularnijhih i najtraženijih glumaca mlađe generacije Andrija Kuzmanović u poslednje vreme ide sa seta na set snimajući tri TV serije istovremeno, a za Tanjug kaže da se veoma uželeo pozorišta i da će tokom nove godine biti deo veoma zanimljivog projekta “Zelena čoja Montenegra” na sceni Beogradskog dramskog.

“Veoma volim opus Mome Kapora, zato mi se i ceo komad čini izuzetno zanimljivim, volim njegovo pisanje, lagan je, baš je kao prava čoja, ako izuzmemo ratove u tom delu“, kaže o novoj predstavi Kuzmanović.

Probe su uveliko krenule još pre pandemije, a onda se rad na predstavi u režiji Nikite Milivojevića odložio, i sada je premijera zakazana za 10. avgust na festivalu Grad teatar Budva, koji je inače koproducent projekta.

Prema romanu Mome Kapora u saradnji sa Zukom Džumhurom, a u dramatizaciji Stevana Koprivice, “Zelena Čoja Montenegra“ se realizuje sa ansamblom glumaca iz Crne Gore, a u saradnji sa ekipom BDP-a.

“Sjajna je ekipa glumaca sa kojom radim“, rekao je Kuzmanović i dodao da mu je pre svega čast i privilegija da sarađuje sa Lanetom Gutovićem.

Kuzmanovićeva karijera počela je pre 10 godina zahvaljujući filmu i seriji “Montevideo” Dragana Bjelogrlića, a sada prvi put radi sa jednim od najtraženijih reditelja van granica Srbije i da sa Nikitom Milivojevićem istražuje nešto novo i drugačije.

Nastavak proba se očekuje najranije u aprilu i maju, da bi sve bilo spremno 10. avgusta u Budvi, a onda 21. avgusta u Beogradu, po planu na sceni BDP Arena.

Kuzmanović je prethodne godine primljen za stalno u BDP, a do sada se ističe po ulozi u muzičkom komadu “Zojkin stan” (2017) Mihaila Bulgakova, gde je briljirao sa Anom Sofrenović.

“Veoma mi je žao što ne igram više taj komad, jako sam ga zavoleo i vezao se, i onda bude teško glumcu da se od tako vrednih dela odvoji”, priznaje Kuzmanović.

Upitan da li planira predstave van matičnog teatra, kaže da će ako dobije neku ponudu koja mu bude interesantna svakako pristati.

Veliki je hit predstava “Osama – Kasaba u Njujorku” prema romanu Vladimira Kecmanovića u režiji Darka Bajića, na sceni Zvezdara teatra, gde je sagovornik Tanjuga godinama dominantan i izvođenja su redovno rasprodata.

Ta saradnja mu je donela uspešnu ulogu Jaše Tomića u filmu istog reditelja – “Ime naroda”, o čuvenom Svetozaru Miletiću, koji je obeležio prethodnu sezonu, a donela mu je i nagradu na Filmskim susretima u Nišu za uverljivu epizodnu rolu.

“Izuzetno sam uživao u snimanju tog filma, radili smo po celoj Vojvodini, i jako sam želeo sa Bajićem da radim i na filmu posle uspešne predstave “Osama”.

Tako nas je povezala ta epoha, čak sam eto i nagradu dobio u Nišu, za šta sam zahvalan, ali slobodno su mogli nagradu i mlađima od mene da daju za neke druge uloge”, kaže glumac.

U tom filmu Kuzmanović je dostojno odigrao čoveka punog strasti i ljubavi, koji će slediti velike ideje Miletića, čak i počiniti ubistvo za iskrenu ljubav prema ženi.

Kako je otkrio, film “Ime naroda” biće i u verziji mini serije koja će se prikazivati od proleća na RTS-u.

Tako će Kuzmanović biti na malim ekranima i u tom poduhvatu biografske istorijske sage, gde je delio kadrove sa Ljubomirom Bandovićem i Žarkom Lauševićem, a snimao je nakon toga čak tri serije istovremeno, gde ima velike uloge.

Prva od tih serija već je krenula sa emitovanjem – “Zlatni dani” prema scenariju nedavno preminulog autora Gordana Mihića, gde je Andriji ljubavna partnerka Tamara Krcunović, o paru koji odluči da živi zajedno nakon svega 48 sati poznanstva.

Ostale dve su filmovi koji će ići u bioskope, ali se realizuju i kao serije od po 10-ak epizoda – “Zlatni dečko” u režiji Ognjena Jankovića i “Toma” o Tomi Zdravkoviću, reditelja Zorana Lisinca i Dragana Bjelogrlića, a u oba projekta Kuzmanović je – menadžer.

Upitan da li bi se možda bavio tim poslom, ili postao filmski producent kao mnoge njegove kolege, kaže da ne zna da li bi se dobro snašao kao menadžer.

„Ovde sam i sportski i estradni, odnosno za fudbalere i pevače, publika neka proceni kako sam se snašao glumački”, dodaje Kuzmanović.

Na pitanje da li je naporno snimati tri serije istovremeno kaže da je naporno i psiho-fizički, da se čovek istroši.

„Ali na kraju ipak sve to bude lepo kada vidim plodove svog rada. I sledeću godinu čekam sa velikim uzbuđenjem da vidim šta sam sve realizovao u prethodnoj godini“, napominje.

Osim “Senki nad Balkanom” gde je Kuzmanović kao inspektor Pletikosić oduševio auditorijum, bio je prisutan i u seriji “Švindleri”.

O „Senkama“ kaže da je u drugoj sezoni nije bilo faktora iznenađenja kao u prvoj, ali da da bi to moglo da se desi u trećoj, za koju veruje da će se snimati.

“Brzo se Bjela odmori, rehabilituje, „refrešuje” i onda nastavi dalje, tako da sam siguran da će se ova saga nastaviti, kada tačno, to još niko ne zna. On je to i zamislio kao unapred planiranu trilogiju”, podsetio je junak i omladinske serije “Jutro će promeniti sve”.

“Veoma volim “Jutro”, ta serija je za sve nas u ekipi bila nešto posebno, to je prava generacijska, bliska priča, kao da je moja, iako se ja razlikujem od mog junaka Ljube, a najviše ljudi poznajem iz tog miljea“, podeća se serije iz 2018. godine.

Posle “Montevidea”, Kuzmanović je bio rado viđeno lice u raznim serijama – “Jagodići”, “Sumnjiva lica“, „Ubice mog oca”, da bi mu novu popularnost donele definitivno “Senke”.

Stigao je i na set serije “Kralj” Zdravka Šotre, tek da gostuje u velikom i ambicioznom projektu, ali je težište angažovanosti bilo na spomenuta tri serijala.

“Tri projekta u isto vreme, to je taman bilo sve za 2020. godinu, meni sasvim dosta. Trenutno ništa ne snimam novo, pa lagano krećem onda dalje u nove pobede“, kaže Kuzmanović.

Za veliki broj novih domaćih tv serija kaže da je velika ekspanzija, ali da je to dobro i važno da ljiudi imaju posla.

„To je redak fenomen, mada smo mi uvek i bili zemlja sa serijama, samo naravno nikada u ovakvom obimu, ovo je eksplozija“, kaže Kuzmanović i očekuje da će se nastaviti.

Upitan kako gleda na 2020. godinu, kaže samo kao na godinu iza nas.

„Nema potrebe da se i dalje nerviramo i sekiramo, kad smo toliko izgurali, i kalendarski gledano, ona je prošlost.

Mada, mislim da se kalendarski ništa ne završava ako se u glavi ne završi“, zaključuje Kuzmanović.

(Tanjug)

