Lazić: Danavej, Doerti, Anderson najzahtevnije za slikanje

BEOGRAD – Izložba poznatog fotografa Jadrana Lazića, koji ove godine slavi 50 godina karijere otvorena je večeras u galeriji Arte, a slavni umetnik za Tanjug kaže da su holivudske zvezde Fej Danavej, Šenon Doerti, Džilijen Anderson bile najzahtevnije za fotografisanje.

Iako fotografska karijera obuhvata i druge teme kojima se bavio naročito na početku karijere, na izložbi u Beogradu u galeriji Arte posetioci će moći da pogledaju selekciju od oko 70 fotografija na kojima su u najvećem broju poznate ličnosti, zvezde svetskog džet-seta i državnici koje je Lazić ovekovečio tokom 50 godina duge karijere.

Ispred njegovog objektiva od 1971. godine stajali su mnogi, ali holivudske zvezde su postale vremenom ono po čemu se Jadran Lazić proslavio.

Neki od njih su Šarlot Rempling, Rakel Velč, Robert de Niro, Entoni Kvin, Dejvid Bouvi, Džodi Foster, Marlon Brando, Sofija Loren, Kirk Daglas, Majkl Daglas, Pol Makartni, Pele, Orson Vels, Džejn Birkin, Elizabet Tejlor, Grejs Džouns, Džoni Dep …

Lazić za Tanjug kaže da je svaka od tih slavnih ličnosti koje su stale pred njegov objektiv bila zahtevna na svoj način.

„Trebalo je stići do tih ljudi…Kada sam bio u njihovom društvu lako ih je bilo slikati“, kazao je Lazić.

Godine rada, veliki broj naslovnih strana u renomiranim svetskim magazinima, mnoge poznate ličnosti koje je tokom svoje bogate i uzbudljive karijere Jadran Lazić uspeo da fotografiše, sve to stalo je u monografiju „Jadran Lazić – 50 godina fotografije“, luksuzno izdanje, koje je autor večeras predstavio beogradskoj publici.

„Svako poglavlje knjige je posvećeno jednoj ličnosti. Osim fotografija tu je tekstualni deo u kojem sam objašnjavao na koji način sam dolazio do selebritija širom sveta. Bilo je tu svega…različitih pustolovina, ali eto, obično sam uspevao da ih stignem“ kaže kroz smeh Lazić.

Kaže i da je najtežu odluku u karijeri doneo pred odlazak u Pariz.

„Otišo sam u Francusku bez dozvole za rad i bez znanja jezika…Suludo…Sa druge strane bila je to moja najbolja odluka u životu…Uspeo sam da ostanem u Parizu, da vozim slalom između izazova i eto me sa karijerom iza sebe“, kazao je Lazić.

Među najzahtevnije muze svoje fotografije ubraja holivudske zvezde.

„Fej Danavej, Šenon Doerti, Džilijen Anderson bile su najzahtevnije holuvudske zvezde koje sam fotografisao. Imale su ozbiljnu distancu prema ideji da ih neko fotografiše na početku snimanja. Kako bi snimanje odmicalo osećale su se komotnije. Fej Danavej na kraju nije želela da ide sa snimanja. Ostala je do zalaska sunca u pustinji gde sam je fotografisao“, kazao je Lazić.

Izložba traje do 2. oktobra.

(Tanjug)

