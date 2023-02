Lekić: Izuzetan je rezultat specijalnih efekata u „Beležnici profesora Miškovića“

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je reditelj Miroslav Lekić koji je govorio o radu na drugoj sezoni serije „Beležnice profesora Miškovića“.

Lekić je rekao da je najveći izazov bio ulazak u žanr koji do sad kod nas nije bio toliko rađen.

„Prošla sezona je bio neki eksperiment sa žanrom – koliko će se to publici dopasti, šta ćemo napraviti. U drugoj sezoni je izazov bio što smo odlučili da prvi put jako mnogo specijalnih efekata upotrebimo, kao sastavnog dela dramaturgije“; naglasio je reditelj.

Prema njegovim rečima, od 14 nastavka od 45 minuta, kada bi se skupili kompjuterski efekti, zauzeli bi puna dva nastavka, odnosno skoro 90 minuta.

Lekić je dodao da je sa efektima bilo komplikovano raditi jer u Srbiji još nemamo dovoljno iskustva, ni glumcima nije bilo jednostavno da igraju na zeletnom platnu, pa su izazov bili i snimanje i postprodukcija, koja je dugo trajala baš zbog toga.

„Ali mislim da je krajnji rezultat zaista izuzetan“, naveo je Lekić.

Serija se bavi stvarima koje su mistične, naučno neobjašnjive,a Lekić je primetio da je „svako od nas imao neko iskustvo tog tipa, nečeg što ne može da objasni“, i da je prirodno da se „širi auditorijum zainteresuje“.

„Da ne zvuči ružno – mi smo inače odlično tlo za teorije zavere. To se ovde prima i ljudi to vole. Nije mi to bilo čudno, To sam osetio posle prve sezone da je ovdašnja publika toga željna, gladna“, naveo je Lekić.

Prema njegovim rečima, „serija je urađena u jako visokom standardu, a donosi tematiku interesantnu širokoj publici“.

Lekić je radeći „Beležnicu“ lično otkrio dosta interesantnih stvari, a priča je i formirana po nekim lokalitetima, kao što je Atilin grob, „koji je jedna od većih svetskih misterija“, a pretpostavlja se da je hunski vođa sahranjen pored reke Tise, Sremskih Karlovaca ili Pirota.

„Odlazili smo u Viminacijum i u razgovoru tamo sam saznao da je bio jedan od osam najvećih vojnih logora u celoj Rimskoj imperiji, a da je jedini koji, nakon poharanja Atile, nikada nije obnovljen. Ne zna se zašto“, naveo je reditelj.

Prema njegovim rečima, stručnjaci pretpostavljaju da duboko ispod Viminacijuma postoje „neki artefakti koji će promeniti istoriju civilizacije“.

„Taj Viminacijum mi je postao sinonim tajne koja će sačekati još ne znam koje vreme da nude oktrivena i kojom ćemo možda na radikalan način promeniti svoj odnos prems onome što je bilo iza nas“, naveo je Lekić.

(Tanjug)

