Lider benda Hooverphonic: Pozivamo publiku da pleše sa nama

BEOGRAD – Čuvena belgijska elektro pop rok grupa “Hooverphonic” večeras i sutra će održati dva koncerta u Beogradu na sceni kluba BitefArtCafe na Kalemegdanu, što im je drugi put nakon 2019. godine, a lider benda Aleks Kalier u izjavi za Tanjug poziva beogradsku publiku da plešu sa njima na večerašnjem koncertu.

Kaller se sa radošću seća koncerta iz 2019. godina.

Bio je to odličan koncert. Tada nam je to bio prvi put da sviramo kod vas, prostor je bio sjajan, kao sala za koncerte klasične muzike“ rekao je frontmen grupe – slavnog trija, tekstopisac, bas gitarista, klavijaturista, evocirajući uspomene sa uspešnog koncerta u tadašnjoj Kombank Dvorani, sada Mts Dvorani.

Najvažnije za bend je što im se vratila najbolja pevačica koja je udahnula dušu, život, stvorila imidž i identitet grupi – Geike Arnert, koja je provela 11 godina u ovoj muzičkoj priči.

„Publika je bila izvanredna, stvorio se poseban vajb, jaka energija, izuzetno posebno osećanje. I veoma smo srećni što imamo priliku da sviramo kod vas ponovo, i to dve noći u nizu. Ovoga puta će to biti nešto sasvim drugačije u odnosu na prošli nastup jer 2019. godine to je bio koncert za sedenje, što takođe volimo da radimo”, objasnio je Kalier, prvi čovek benda koji je iznedrio svetski hit „Mad About You“.

„Sada je pristup takav da će biti koncert za stajanje, i tada više dolazi do igranja, njihanja, rokenrola. Opet, volimo obe vrste koncerta, a drago nam je da vam po drugi put dolazimo u tom drugačijem formatu za publiku. Naravno, veoma se radujemo i jedva čekamo da izađemo na scenu večeras i sutra. Pozivamo publiku da plešu sa nama“ nadahnuto je izjavio za Tanjug lider jednog od popularnijih sastava u Evropi.

Koncertna turneja „The Magnificent Tree“ im je u toku, već su obišli sale i hale po Belgiji, onda su prešli na Češku republiku – Prag, u Mađarsku – Budimpeštu, kao i u Rumuniju, na tri mesta, od kojih je i Bukurešt.

Sinoć su imali svirku u Bugarskoj, u glavnom gradu Sofiji, i večeras stižu do nas, na prvi koncert, a onda će održati i drugi sutra veče na istom mestu BitefArtCafe Summer Stage na Kalemegdanu, što je neobično za Srbiju da tako veliki bend svira dva koncerta zaredom.

„Iskreno, nije ni u Belgiji tako čest slučaj da se održavaju dva koncerta istog benda na nekom mestu, ali u poslednje vreme je to posebno tako zbog pandemije virusa Kovid 19, znate već da se u tom pogledu situacija stalno menja. Upravo zbog korona virusa, svi u grupi budemo srećni ako rasprodamo koncert. Ipak, stvari idu na bolje, to se vidi dok nastupamo, sve više dolazi publika na koncerte, željna je kulture, vidi se da im je sve to nedostajalo“, primetio je Kalier i podvukao da su dva koncerta zaredom danas nešto veoma posebno, u vreme kovida, a pre ove neprijatne svetske situacije, bilo je to sasvim normalno.

„Tako da je i Beograd za nas poseban, ima tu privilegiju za dve večeri svirke. Teško je uvek odrediti šta možemo očekivati od publike kod vas, a ono čega se sećamo od prošlog puta, jeste da su gledaoci bili puni entuzijazma tokom trajanja koncerta“, iskreno je naveo muzičar, koji je sa prijateljem iz benda gitaristom Rejmondom Girtsom osnovao „Hooverphonic“ 1995. godine.

„Mi smo rodom ipak iz Belgije, sa flamanskog dela, i tu su ljudi nekako introvertni, nisu toliko slobodni. Morate dosta da se potrudite da ih animirate ne bi li došli na vaš koncert. Ali u Srbiji nije tako, sećam se da smo odmah dobili vašu punu pažnju čim smo izašli na scenu. Sve je to povezano, jer sviranje muzike je zapravo pružanje energije, ali i dobijanje ljubavi od svoje publike. Što više energije dobijete natrag, to je onda za mene savršena kombinacija u odnosu sa auditorijumom“ smatra Kalier, koji na aktuelnoj turneji obeležava 20 godina od izlaska njihovog trećeg albuma „The Magnificent Tree“ (2000).

Trijumf tog studijskog materijala donosi neprevaziđeni hit „Mad About you“, koji uveliko spada u klasike, a ima i ključne hitove ‘Vinegar & Salt’, ‘Out of Sight’ i ‘Jackie Cane’.

Ipak, ono najvažnije za bend jeste da im se vratila pevačica Geike Arnert (bila im je u periodu 1997-2008), koju će publika gledati večeras i sutra na Kalemegdanu.

Podsetimo, bend je postao na neki način i poznat po tome da često menja pevačice, tako da je svetska publika pratila više njih.

Od 1995. godine kada su osnovani, za “Hooverphonic” su pevale: Ester Libert (1995-1996), Lisje Sadonius (1996-1997), Geike Arnert (1997-2008, od 2020 i dalje aktuelna sada), Nomi Volfs (2010-2015) i Luka Crusberg (2018-2020).

„Da, tačno je da smo imali promene glavne pevačice, ali to nije zapravo bio naš izbor. Tako se desilo da nas je prva pevačica Ester brzo napustila, jer bila je mlada, želela je da se posveti studijama. Lisja je sa nama snimila prvi album „A New Stereophonic Sound Spectacular“ (1996), i bio je problem što se veoma uželela svog doma, što je onda veoma velika nevolja kada ste na turneji i morate jednostavno da stalno putujete, takav je posao. Geike je ostala sa nama najduže, 11 godina, i onda je otišla jer je želela da se posveti nečem drugom kao što je snimanje solo albuma. Iskreno, sve sam to razumeo“, priseća se Kalier, analizirajući svaku od pevačica ponaosob, koje su ostavile autentičan pečat grupi.

„Geike je imala 17 godina kada nam se pridružila, a napunila je 28 kada je odlučila da je vreme da krene dalje. Onda je došla Nomi Volfs, sa njom smo radili pet godina, imali smo sa njom zaista velike koncerte sa čitavim orkestrom na sceni. Ali, jedino nam se sa njom desilo da se jednostavno nismo povezali kako treba, i samim tim smo odlučili da dalje ne sarađujemo, nakon punih pet godina“, priča Kalier i onda dolazi do konačnog susreta sa Geikom ponovo.

„Na kraju tu je i Luka, sa kojom smo snimili jedan album “Looking for Stars” (2018), sa kojom smo i bili kod vas u Beogradu. I tu nas put dovodi ponovo do Geike, sreli smo se i shvatili da ona želi ponovo da radi sa nama. Rejmond i ja smo odavno želeli da ponovo sviramo sa njom, od kada je otišla. Ona je naš broj jedan, ikona Hooverphonic-a. Tako da smo obojica veoma srećni što nam se vratila“, ističe basista i autor tekstova, ali onda se osvrće na situaciju sa prethodnom pevačicom Lukom.

„Šteta je to za Luku, što se na kraju tako odigralo, da smo morali da joj saopštimo da ćemo dalje ići bez nje, sa Geikom. Nije nikome zabavno da čuje tako nešto, znam da je bila povređena, ali nije bilo drugog izbora, učinili smo to za nas, naš bend, naše fanove, koji su želeli i čekali da nam se vrati Geike. Bend nikada nije bio snažniji nego sada upravo zbog nje. Savršeno je što je Geike sa nama“, naglasio je Kalier, inače pre nastanka benda studirao je audio-vizuelne umetnosti i montažu između 1990. i 1993. godine, i kasnije radio kao inženjer zvuka za flamanske TV medije.

On ističe da su za 27 godina postojanja grupe svakako veoma ponosni na svoju karijeru do sada, i samo idu dalje, te da je za bilo koji bend danas teško da ostane i opstane tako dugo na vrhu i da traje, kao što se njima desilo, mada su oni nezavisni bend.

Možda se poklapaju uvek želje fanova i benda koje hitove žele da čuju na svakom koncertu, jer sigurno ne sme svirka proći bez evergrina „Mad About You“ ili antologije „Jackie Cane“.

„Kada sviramo svako veče, naravno da ljudi žele da čuju „Mad About You“, ali opet vole i pesme „Eden“ ili „2Wicky“, takođe i „Badaboum“, „Amalfi“, „The Wrong Place“, „Romantic“, „Anger Never Dies“. Naša publika ne dolazi samo da bi čula jedan evergrin kakav je sigurno “Mad About You”. Naravno, ljudi vole tu pesmu i uvek se raspamete kada je čuju, ali neće dolaziti da samo zbog nje. Ne verujem da ijedan bend na svetu može da opstane na osnovu uspeha samo jedne pesme”, primetio je Kalier i onda rekao da njemu lično nije omiljena pesma “Mad About You” u opusu „Hooverphonic“, već je to jedna manje popularna numera „Stranger“ (Stranac).

„Nalazi se na našem veoma mračnom albumu „The President of the LSD Golf Club“ (2007). Tu pesmu sviramo skoro svako veče na nastupima, jer je veoma bliska našem srcu i duši, a gledano iz ove perspektive, ta pesma je veoma realna, aktuelna, ako posmatramo u kakvom svetu živimo. Ljudi su danas upravo takvi, otuđeni, kao stranci jedni prema drugima, svet se pretvorio u nešto sasvim drugo, a trebalo bi da bude kao nekada u hipi pesmama…Da se ljudi duboko vole, obožavaju, budu zaljubljeni i postojani. Tako bi trebalo i mi da se ponašamo, da se puno volimo, cenimo, tako da je “Stranger” definitivno meni omiljena pesma”, podvukao je klavijaturista i bas gitarista.

„Ipak, kako sam ja tekstopisac, najbolja pesma za mene je ona koju ću tek napisati, koju još uvek niste čuli. Tako da je meni favorit uvek ta nova pesma u procesu nastajanja, jer je ona tada sveža, najnovija. U ovom trenutku to je pesma “Misterious” koju stvaram, veoma je volim. Ali, ta numera se sprema tek za naš naredni album, još nije objavljena, tako da nju nećemo svirati dve večeri zaredom u Beogradu”, zaključio je Aleks Kalier za Tanjug, frontmen slavne grupe “Hooverphonic”.

(Tanjug)

