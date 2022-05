Lukić: Pluća su dirljiva predstava

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Suzana Lukić koja je govorila o ulozi u predstavi „Pluća“ čija je premijera 11. maja u „Madlenijanumu“.

Lukić je rekla da su „Pluća“ možda najdirljiviji komad koji je pročitala u poslednjih par godina, a uz to je „brz i pametan što je fantastičan sklop“.

U drami pisca Dankana Mekmilana, koju je preveo i režirao Ivan Vuković, dvoje ljudi koji pokušavaju zasnovati porodicu razmišljaju šta to znači za ekologiju, jer se ispostavjja da jedna beba znači deset tona ugljen-dioksida.

„Dolazi do etičkih problema. Divno je napisao pisac u uputstvu kako da se radi (predstava): to je razgovor koji traje čitav život“, rekla je glumica.

U predstavi se pojavljuju Lukić i Goran Jevtić, koji su dugogodišnji partneri pošto su prethodno zajedno igrali u „Siranu“ Narodnog pozorišta i „Histeriji“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

„Meni je to uvek prelepo iskustvo. Goran je brz glumac, zahrteva od vas da budete brzi, što meni često nije problem. On inspiriše, tako da jako volim da radim sa Goranom. Ovo je prvi put samo nas dvoje, to je novo iskustvo“, naglasila je glumica.

Posle nekoliko godina vidi se da je „Moj rođak sa sela“ postala kultna serija, a Lukić ističe da je „jako dobro pisana, režirana i podela je fatastična“.

„To je onda dobra podloga da se napravi nešto dobro. Snimano je lagano sa vraćanjem kadrova, promišljanjem, sa probama, što je danas sve ređe“, primetila je Lukić.

Poslednjih godianje dosta igrala u pozorištu sa puno fantastičnih reditelja, a postala je i članica Narodnog pozorišta što ističe da je za nju „bilo važno“.

„Sad je neko vreme da se opet vratim na ekrane. Toga će biti. Za glumca je najdivnije kad se te dve stvari izmešaju. Svako ko kaže da želi da bude isključivo pozorišni ili filmski i televizijski glumac mislim da nije dobro porazgovarao sa sobom“, smatra Lukić.

Upitana kako gleda na ekspanziju domaćih televizijskih serija, Lukić je rekal da njoj kao glumici apsolutno odgovara da se snima što više..

„Kvantitet ne garantuje kvalitet. Naprotiv. Ali u moru televizijskog programa ljudi imaju šansu da naprave neke stvari jako dobro. To se događa. Imamo zaista fantastičnih serija koje su se pojavile i neke koje nisu preterano dobre. Ali odgovornost je glumačka manja“, primetila je Lukić.

(Tanjug)

