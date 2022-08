„Make me feel green again“ od 24. avgusta u Galeriji DOB

BEOGRAD – Izložba “Make me feel green again” biće otvorena 24. avgusta u 19 sati i trajaće do 4. septembra u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB), saopštila je ova ustanova.

Nova postavka je koncipirana kao iskustvo koje pruža atmosferu oaze unutar galerijskog prostora sa ciljem da preispita pozicije transhumanizma i ekologije, gde se povezuje plastično, organsko, digitalno i materijalno, a uspostavljene su veze između ličnog i javnog, komercijalnog i alternativnog.

Projekat predstavlja svet trave, zabave, nepodnošljive lakoće postojanja, čiste sreće, sirovog zadovoljstva.

Umetnici Nevena Ostojić i Marko Obradović u svojim radovima ispituju sentimentalnost i romantizaciju rajskog pejzaža i idealnog života, uzurpiran savremenim motivima hiperprodukcije i intervencijama čoveka.

Mlada autorka Nevena Ostojić (24) je vizuelna umetnica iz Beograda, koja je završila master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU), bavi se temama urbanizacije i transhumanizma kroz sliku, video i audio instalacije.

Imala je samostalne izložbe u Galeriji Tvrđava na Kalemegdanu 2018. i 2019. godine, osvojila je nagradu 2020. na 20.

Bijenalu studentske grafike u organizaciji Studentskog grada, Kulturni centar, (Beograd). Takođe izlagala je na grupnim postavkama “Biti prisutan” u Paviljonu Cvijete Zuzorić na Kalemegdanu (2021) i nedavno – “Masterpieces” (Galerija U10, Beograd, 2022) i “Paleta mladih” (Kulturni centar Vrbas, 2022).

Marko Obradović (24) je vizuelni umetnik iz Beograda, završio je master studije slikarstva na FLU u Beogradu. Kroz svoju praksu se najčešće bavi figuracijom putem slike, video formata, skulpture i fotografije.

Do sada je imao dve samostalne izložbe – “Autohoror” (Ostavinska galerija, Beograd, 2021) i “Ćain of Command” u galeriji “De Bouwput” u Amsterdamu (Holandija, 2022).

Galerija DOB radi od utorka do subote od 12h do 21 sat, nedeljom od 12h do 18h, dok je ponedeljkom zatvorena.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.