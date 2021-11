Maraja Keri snimila novi božićni hit

LOS ANĐELES – Ovo doba godine rezervisano je za Maraju Keri koja je ponovo snimila pesmu posvećenu Božiću, prenose američki mediji.

Dosta vremena je prošlo od njenog hita „All I Want For Ćristimas Is You“.

Maraja je sada ponovo okušala sreću i u saradnji sa Kalidom i Kirkom Frenklinom izbacila pesmu „Fall in Love at Ćristmas“.

U spotu ove R&B ljubavne balade pojavljuju se pevačicini blizanci Monro i Morokan, kao i njen pas.

Ova svojevrsna božićna himna verovatno će postati hit koji će ulepšati novogodišnje praznike.

(Tanjug)

