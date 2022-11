Mekdauel: Film „Paklena pomorandža“ je fenomen

TORONTO – Britanski glumac Malkolm Mekdauel je ocenio da je „Paklena pomorandža“ reditelja Stenlija Kjubrika i posle pola veka film o kome se priča i da je ostao fenomen.

„Ne mogu se setiti nekog drugog filma koji to ima: mladi ljudi ga pronalaze i usvajaju. Svaka generacija. To se prenosi. Nije li to zapanjujuće?“, rekao je Mekdauel časopisu Varajeti tokom boravka na Toronto film festivalu.

Upitan kao tumač glavne uloge u „Paklenoj pomorandži“, zašto je po mnogima distopijski film snimljen 1971. godine bio i ostao savremen, Mekdauel je rekao da je „u početku to bio šok zbog nasilja“.

„Sada je bitan politički element, pravo na izbor i da Velika braća ostanu izvan vaših života“, rekao je veteran britanskog glumišta.

Mekdauel se prisetio da je njegov prvi filmski reditelj Lindzi Anderson stigao iz pozorišta i voleo je da raspravlja o likovima, što je bilo od pomoći kod sigurnosti glumaca.

„Stenlija za to nije bila briga. Više su ga zanimali kamera, svetla, zvukovi, sve tehnike snimanja. Bio je briljantan tehničar i njegovi filmovi to pokazuju“, ocenio je Mekdauel.

Istakavši da se nada novim glumačkim izazovima, Mekdauel je podsetio da je ove godine igrao serijske ubice, silovatelje i dede.

„Ne igram samo uobičajene stvari. Radujem se što ću sledeće godine raditi vestern, i to bi trebalo biti zabavno jer nikad nisam radio jedan, a potom mislim da ću raditi film o vampirima“, najavio je Mekdouel.

(Tanjug)

