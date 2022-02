U pitanju je virtuelno oživljavanje praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira koji je zaista živeo pre 10.000 godina na tom lokalitetu, a sam projekat je izazvao ogromnu pažnju javnosti i svetskih medija.

O projektu „MetaHuman“ su do sada već izveštavali CNN, Euronews, Sky News, The Gulf News, China Media GroupTV, British Herald, Time Out, i mnogi drugi.

Foto: Promo

(Tanjug)

