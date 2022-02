„MetaHuman“ iz Dubajia stiže u beogradski Narodni muzej

BEOGRAD -Projekat Prehistoric „MetaHuman” premijerno će biti predstavljen publici u Srbiji od 4. marta u Narodnom muzeju u Beogradu, nakon svetske premijere globalne inovacije iz Srbije 16. decembra 2021. na izložbi Expo 2020 Dubai, najavili su iz srpskog paviljona u Dubajiu.

U pitanju je virtuelno oživljavanje praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira, koji je zaista živeo pre 10.000 godina na tom lokalitetu, a sam projekat je izazvao ogromnu pažnju javnosti i svertskih medija.

Tako su o projektu „MetaHuman“ do sada već izveštavali – CNN, Euronews, Sky News, The Gulf News, Ćina Media Group TV, British Herald, Time Out i mnogi drugi.

Kako kažu iz organizacije događaja, posetioci muzeja biće deo naučne i digitalne revolucije, jer je to inovativni projekat srpskih naučnika koji je realizovan uz podršku nacionalne platforme „Srbija stvara“.

Prvi put u istoriji čovečanstva, verno prikazano digitalno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira, animirano je i “oživljeno” uz pomoć vrhunske Metahuman tehnologije, razvijene u Srbiji.

Kako su ljudi u praistoriji živeli i izgledali, jedno je od pitanja koje decenijama zaokuplja pažnju naučnika i opšte javnosti, a odgovor sada je konačno ponudila grupa naučnika iz Srbije na čelu sa profesorkom dr Sofijom Stefanović.

Na bazi analize iskopanih kostiju prvo je urađen realističan 3D model lobanje praistorijskog čoveka, a onda je uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije, praistorijski čovek virtuelno i „oživeo“..

Navedenu tehnologiju je razvila domaća gejming kompanija „3lateral” iz Novog Sada i „Unreal Engine“ softver.

Stručni tim je razvio u potpunosti revolucionarni pristup korišćenju podataka koji se mogu dobiti analizom ljudskih skeletnih ostataka i stvorio digitalni biokintetički model lica.

Naučnica Sofija Stefanović, kreativna ambasadorka nacionalne platforme „Srbija stvara“, po čijoj ideji je i realizovan projekat, objasnila je ovo izuzetno dostignuće, predstavljeno premijerno na Paviljonu Srbija u Dubaiju – 16. decembra 2021. godine.

„Koristili smo novu tehnologiju „Digitalni drevni ljudi“ koja kombinuje niz različitih metoda za izradu naučno zasnovane osteobiografije drevnih ljudi. Metode obuhvataju najsavremenije protokole za proučavanje kostiju, a te podatke koristili smo da podržimo fizičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanje“, rekla je Stefanović i dodala da je onda usledio transport rekonstruisanog lica do digitalnog biokinetičkog modela koji simulira njegovu gestikulaciju lica.

„Inovacija iz Srbije već je izazvala ogromnu pažnju svetskih medija i stručne javnosti. Ovaj neverovatan spoj nauke i gejming industrije, koja posebno doživljava svoj procvat u Srbiji, imaće uticaja i ođeka i u brojnim drugim granama kreativnih industrija, pre svega u produkciji video sadržaja, ali i u obrazovanju, muzeologiji“, istakla je Ana Ilić, viša savetnica predsednice Vlade Srbije za kreativne industrije i turizam, koja predvodi tim platforme „Srbija stvara“, uz čiju podršku je realizovana ova važna inovacija.

Ona je rekla da je upravo to misija i cilj za koji se zalaže platforma Srbija stvara – razvoj i podrška, multidisciplinarnost, saradnje u oblasti inovacija i kreativnih industrija, podrška talentima, ali i predstavljanje Srbije u svetu kao moderne i inovativne zemlje.

„Veoma sam zahvalna našim kreativnim ambasadorima koji su nas prepoznali kao pouzdanog partnera i koji ovim otkrićem Srbiju postavljaju među najinovativnije zemlje sveta“, zaključila je Ilić.

Nacionalna platforma „Srbija stvara“ je krovno telo zaduženo za međunarodnu promociju Srbije kroz izvozni potencijal iz oblasti kreativnih industrija, inovacija i ekonomije zasnovane na znanju.

Kroz takav koncept ističe se važnost ovih industrija, pruža se podrška umetnicima i stvaraocima da izlaze na međunarodnu scenu, i afirmišu se najviše savremene vrednosti – kreativnost, inovativnost, autentičnost, znanje i talenat.

(Tanjug)

