Metel odaje počast Tini Tarner lutkom Bari po njenom liku

LOS ANĐELES – Kompanija za proizvodnju igračaka Metel odaje počast čuvenoj američkoj pevačici Tini Tarner, povodom 40. godišnjice njene hit pesme „What’s Love Got To Do With It“, tako što će proizvesti lutku Barbi kreirane po njenom liku.

Lutka, koja je deo njihove Barbi muzičke serije, nosiće odeću inspirisanu muzičkim spotom za pesmu – crnu mini haljinu uparenu sa teksas jaknom i imaće njenu prepoznatljivu frizuru, preneo je Rojters.

„Čast mi je što mogu da poželim dobrodošlicu svojoj Barbi u grupi već predstavljenih izuzetnih žena i upoznam više dece sa svojim putovanjem“, navela je 82. godišnja Tina Tarner u saopštenju.

Ona je osam puta dobila nagradu Gremi i uživala je ogroman uspeh kasnih 1960-ih i ranih 1970-ih.

Prestala je da nastupa 2009. godine, nakon što je okončala svoju poslednju turneju.

Rođena je u Tenesiju, a živi u Švajcarskoj.

Lutka se može kupiti na sajtu Mattel Creations.com i preko Amazona i u lancima robnih kuća Volmart i Target.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.