Meuči: Tesla je kao Supermen, ali u realnom životu

BEOGRAD – Multimedijalna izložba akvarel radova iz grafičkog romana “Tesla – čovek koji je oblikovao budućnost” italijanskog ilustratora Danijelea Meučija otvorena je večeras u beogradskom Kulturnom centru “Grad”, a autor je za agenciju Tanjug izjavio da je srpski naučnik za njega zaista velika inspiracija.

Upriličena je i promocija istoimenog grafičkog romana istog autora o naučniku Nikoli Tesli, objavlenog u srpskoj i engleskoj verziji u domaćoj izdavačkoj kući „Komshe“.

„Odavno sam imao nameru da kreiram grafičku novelu kao ilustrator, ali dugo nisam nailazio na prave teme. Onda sam došao do nekih grafičkih romana upravo o vašem naučniku Nikoli Tesli, gde je on predstavljen kao super junak, gde on recimo odlazi na Mars, putuje vasionom“, opisao je italijanski umetnik početak rada na ovom projektu.

Kaže da mu je Teslin život bio mnogo više zanimljiv, te da ga na neki način smatra zaista junakom.

„Smatram da on jeste bio na neki način super heroj, kao Supermen, ali ne u knjigama ili stripovima, već u realnom životu“, analizirao je Daniele Meuči i istakao da je u svom radu želeo da prikaže čoveka Teslu koji se krije iza lica genija.

Delo “Tesla – čovek koji je definisao budućnost” je biografski roman rađen akvarel tehnikom, namenjen svim čitaocima koji žele da saznaju više o istinitom životu izvanrednog čoveka i pronalazača.

Teslina snažna borba pre nego što će dostići trijumfe u svojim pronalascima autoru Meučiju je bila veoma zanimljiva i privlačna kao ideja koja nosi dobru poruku.

„Da bi postala super heroj osoba mora da se suočava i sa depresijom, ili sa svojim moćima, nije sve vezano samo za talenat“, smatra ilustrator.

Kaže i da je Tesla bio junak animiranih filmova, a nedavno u Holivudu je snimljen film „Tesla“ (2020), kojeg tumači Itan Houk, dok ga je mužicar i glumac Dejvid Bouvi igrao u ostvarenju „Prestiž“ (2006) Kristofera Nolana.

Takođe, u pozorištima Srbije Teslu su igrali razni glumci, od Ljubivoja Tadića do Dragana Mićanovića, u serijama i filmovima Rade Šerbedžija, Petar Božović.

U formi grafičkog romana, moderne verzije stripa Tesla do sada nije predstavljen.

„Prilično sam siguran da je ovo jedina grafička novela o Tesli u Srbiji. Na Balkanu ih ima, a u Holivudu on je više predstavljen kao karakter, te ne možemo da ga bolje upoznamo kao ljudsko biće“, primetio je autor.

Meuči je otkrio da mu je želja da stvara novele i o drugim znamenitim ličnostima Srbije, tako da bi pisao i ilustrovao na neki način serijal o slavnim ljudima, i upoznat je sa likom i delom naučnika Mihajla Pupina i Milutina Milankovića.

„Trenutno radim na novom projektu, u pitanju je takođe grafička novela zasnovana na mom životu, na neki način autobiografska priča. Za sada sam nacrtao story board i biće to delo o mojim iskustvima u Srbiji, o životu ovde“, rekao je umetnik, koji boravi u Beogradu sedam godina.

Grafički roman o Teslinom životu za osnovu ima intervju koji je on dao za „Liberty magazine“ 1935. godine.

Izložba predstavlja izbor radova iz svakog perioda Teslinog života koji je autor obuhvatio u grafičkom romanu: mladost, početak života u SAD, kasniji život u Americi, poslednji dani i nasleđe. Upravo su te okolnosti inspirisale autora na dalja istraživanja.

Danijele je kompletan autor crteža i storiborda, a u pisanju teksta scenarija su mu pomogli Branko Andrić i Kris Farmer.

Dr Vladimir Kolarić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka primetio je da je autor protiv mistifikovanja Teslinog lika i dela, koje je dosta prisutno, posebno u popularnoj kulturi.

Tako autor smatra da Teslu ne treba prikazivati kao superjunaka u ključu onih iz stripova i filmova, već kao čoveka koji je istinski super-heroj ne zbog natprirodnih moći, nego kao neko spreman da izađe iz svoje zone komfora.

Nikola Tesla je za autora Meučija osoba jake volje i jasnog usmerenja i bio je jedan od retkih ljudi u istoriji koji se nisu kretali u okvirima opšte svesti epohe, nego su išli ispred nje i tako zapravo stvarali, oblikovali svet i njegovu budućnost.

Ovaj strip je faktografski precizan, dobro istražen, ali ne radi se o namenskom i edukativnom delu, već onom koje svojom vizuelnom i likovnom lepotom dobija umetnički karakter, naveo je Kolarić.

Danijele Meuči, poznat i kao MEU, italijanski ilustrator i dizajner nastanjen je u Beogradu gde već sedam godina živi i radi kao slobodan umetnik.

Mnogi Srbi odlaze da žive u Italiju, a retko se dešava da neki Italijan dođe u Srbiju, čega je i on svestan.

„Znam da je mnogim ljudima čudno što živim u Srbiji, ali ja volim da istražujem, posebno Balkan. Živeo sam neko vreme u Nemačkoj, Bremenu, Berlinu, onda sam se vratio u Italiju. Nikad ranije nisam bio u Srbiji pre te 2015. godine“, kaže Meuči.

Najpre je planirao da ostane tri nedelje kad je angažovan da slika murale, to se odužilo na tri meseca, pa na tri godine i sada je ovde već sedam godina, kako kaže „sasvim spontano i neplanirano“.

Beograd mu se, naravno, sviđa, a za Srbe kaže da su „predivni, zaista topli ljudi“, kaže i da svaka dva meseca odlazi na Kosovo i Metohiju, jer volontira za jednu nevladinu organizaciju iz Italije, a uskoro će imati izložbu u Velikoj Hoči, čemu se, zaključuje, veoma raduje.

