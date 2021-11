Mihailović: Balkanski špijun je pozorišna čarolija

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Nela Mihailović koja je govorila o predstavi „Balkanski špijun“, promenama u Narodnom pozorištu, budućnosti pozorišta posle pandemije i ulozi u seriji „Kolo sreće“.

Mihailović je opisala kao „pozorišnu čaroliju“ predstavu „Balkanski špijun“ koju po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Tanje Mandić Riigonat, sa Ljubomirom Bandovićem, igra u matičnom Narodnom pozorištu u Beogradu.

Prema njenim rečima, „Balkanski špijun“ je obišao čitavu bivšu Jugoslaviju, izuzev Skoplja i Sarajeva, i gde god da su gostovali naišli su na „fenomenalne reakcije i ovacije“, jer se predstava „ogleda u današnjem vremenu celog regiona i uvek će se ogledati“.

„Što se tiče promena teksta, male su. Ne radi se više o paranoji pojedinca koji je proveo vreme na Golom otoku, već o društvenoj paranoji koja je sveprisutna i koju prepoznaje svako u publici u regionu“, rekla je Mihailović.

Među brojnim priznanjima koje je dobila tokom karijere, Mihailović je za ulogu Danice Čvorović u „Balkanskom špijunu“ dobila nekoliko nagrada, među kojima su za najbolju glumicu Teatar festa „Petar Kočić“ u Banjaluci i „Ljubinka Bobić“ Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Glumica kaže da su za nju nagrade lepe i voli da ih posmatra kao potvrdu njenog velikog truda i rada, želje da napravi nešto dobro i da svoj maksimum.

„Za svaku nagradu sam bila posebno srećna u trenutku kad je dobijam. Ali tu nagradu odnesete kući, proslavite sa porodicom, kolegama i prijateljima, i stavite je na neku policu. S vremena na vreme je vidite usput. Ali tu se priča o nagradi završava. Sutra ujutro krećete ispočetka. Nagrade dođu i prođu“, istakla je Mihailović.

Upitana kako komentariše postavljanje za novog upravnika Narodnog pozorišta glumca Svetislava Buleta Goncića, Mihailović je rekla da je o tome saznala iz novina .

„Mi glumci čujemo iz novina, nas niko ništa ne pita. Zastala sam i rekla: ‘Deveti po redu, meni od 1993.’ Moje iskustvo je da uvek preko noći dođu i preko noći odu…Goncića znam kao kolegu, a zapravo možda bi odgovor mogla da vam dam za godinu dana. Videćemo da li će biti promena na bolje ili lošije“, rekla je glumica.

Na pitanje da li će publika zadržati stare navike dolaska u pozorište i kad nestane pandemija, Mihailović je ocenila da će „svakako biti bolje“ i da pandemijsko vreme „pokazuje koliko prava pozorišna publika voli pozorište“.

„Činjenica da smo igrali i da je publika bila tu, govori da su ljudi željni duhovne hrane, a pozorište to jeste. Suočenje da pozorišta može i da ne bude, mislim da će to doneti da se publika itekako vrati. Da je shvatila koliko joj to nedostaje. Nadam se da će ih biti još više kad se ovo jednom završi“, rekla je Mihailović.

Prema njenim rečima, glumac je najsrećniji kad se ostvari na sva tri polja, u pozorištu, na televiziji i filmu, a kad svuda ostavi trag „to je uspeh za glumca“.

„Najvažnije je trajanje u ovom poslu. Ako trajete samim tim ste kvalitetni. Prirodno se osećam na sceni i ispred kamere, nemam problema da se prebacim. To je deo glumčkog bića. Ali ako bih morala da biram – to je pozorište. Prva i najveća ljubav“, istakla je Mihailović.

Govoreći o novoj seriji „Kolo sreće“ u kojoj igra Maru Raketić, koja se u malom mestu obogaćuje preko noći, Mihailović je rekla: „Uživam radeći Maru. Draga mi je ta žena postala. Kad zavolite lik, to je znači da radite sa zadovoljstvom i uživate u svom liku“.

(Tanjug)

