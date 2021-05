Milan Marić: Korona je tema nove sezone Državnog službenika

BEOGRAD – Novinska agencija Tanjug predstavila je novi segment video servisa pod naslovom „Tanjug Reflektor“, a glumac Milan Marić je govorio i o trećem nastavku popularne tv serije „Državni službenik“ i dugo očekivanom filmu „Toma“ o legendarnom kompozitoru, pevaču i pesniku Tomi Zdravkoviću.

Marić je ekskluzivno za „Tanjug Reflektor“ otkrio važnu temu kojom će se baviti i šta je to što mu je bilo posebno važno u građenju lika Lazara.

„Za treći nastavak Državnog službenika prošla godina nam je nametnula temu kojom bi trebalo da se bavimo, temu koja je dovoljno svima intrigantna i zanimljiva. Svima nama je obeležila živote, te će korona imati važno mesto u našoj priči“, rekao je Marić.

Kako je istakao, kada su počinjali da se bave “Službenikom” i kada je prvi put pročitao scenario, pokušao je u razgovorima sa rediteljem da shvati ko je Lazar, i da pritom izbegne zamku i predstavi ga kao “domaćeg Džejmsa Bonda”.

„Nismo želeli da on ide i rešava situacije, a publika gleda i zna da će na kraju on sve to da završi. Ideja nam je bila da napravimo našeg heroja, ali da postoji i doza antiheroja koji, kao i svi mi, zastane pred problemom i ne može odmah da ga reši. Možda i odustane, ali ga ipak kopka, pa mu ponovo izađe na megdan…Želeli smo da napravimo živog čoveka, a ne Džejms Bonda“ kazao je Marić.

Kako kaže, „Službenik“ je uspeo da nametne miks žanrova.

„Čiste žanrove nekako prošli sedamdesetih, osamdesetih, pa i devedesetih i početkom dvehiljaditih…Ta mešavina žanra je užasno potentna i mi smo to probali sa ‘Službenikom’. Pored detektivskog trilera, u drugoj sezoni smo uveli i melodramu, pa i psihološki triler. Taj eksperiment je uspeo i čini mi se da smo dali određenu dubinu celoj priči“, istakao je glumac.

Govoreći o ostvarenju Dragana Bjelogrlića i Željka Joksimovića “Toma”, Marić je priznao da je kada ga je Bjelogrlić pozvao na kasting bio vrlo iznenađen i uzbuđen.

„Bilo mi je čudno, otkud ja tu. Otišao sam na kasting, pozvao me je i rekli su mi da su odlučili da žele meni da povere ullogu Tome Zdravkovića. Niti smo se ranije poznavali, niti sarađivali…S druge strane, sam Toma i njegov život, kakav je on čovek bio. S treće strane, scenario, pitali smo se šta želimo da napravimo. O čemu pravimo film? Da li pravimo dokumentarac, da li pravimo našeg Tomu, našu priču…Zajedno smo oblikovali priču, plašili smo se, bilo je mnogo nedoumica, fizičke razlike za koje je bila potrebna jaka šminka“, kazao je Marić i dodao da je cela ekipa znala u šta ulazi.

„Svestan sam bio da svako ko je ikad čuo Tomu Zdravkovića već ima izgrađeno mišljenje i očekivanja. Kada smo krenuli u pripreme i jedan po jedan problem rešavali, prvo od tog izgleda, radili smo na scenariju, e, onda smo odlučili da znamo šta želimo da napravimo“, kazao je Marić.

Kada se spremao za ulogu čitao je, kako kaže, pesme Tome Zdravkovića kao poeziju, bez muzičkog aranžmana.

„Ličile su na nešto što bi mogao da napiše Prever, imaju u sebi neki mrak, nešto što je melanholija, tuga, možda taj južnjački dert, nešto što je na našim prostorima prepoznatljivo, što mi osećamo jako dobro, ali iskreno, živo“, zaključio je Marić.

(Tanjug)

