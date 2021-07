Milica Zarić: Naporno je snimati više TV serija paralelno

BEOGRAD – Televizijska industrija igranog programa u Srbiji već pune tri godine nezaustavljivo doživljava procvat, a koliko je zaista uspela da istisne filmsku umetnost danas, specijalno za Tanjug pokušavaju da otkriju glumica Milica Zarić i njen kolega Miodrag Radonjić.

Glumci u novoj eri hiper produkcije serija često dolaze u situaciju da jure sa seta na set i igraju paralelno u pet i više projekata, tako da i nemaju vremena da ulaze u nove likove i njima se posvete.

Tako se desilo prvakinji Beogradskog dramskog pozorišta Milica Zarić, koja je bila u prilici da tokom 2018. godine učestvuje u realizaciji cetiri serije.

“Nisam od onih koji prihvataju uloge u isto vreme, ali su to tada bile veoma specifične okolnosti i ponude”, ističe Zarić za Tanjug, koja je igrala simultano u mini serijama “Žmurke” i “Delirijum tremens”, kao i veoma dugačkim serijama “Žigosani u reketu” i “Moja generacija Z”.

“Uveliko sam snimala “Žigosane” sa jako puno epizoda, a onda je stigao poziv za seriju i film “Delirijum tremens” Gorana Markovića. Kako sam već igrala taj komad u BDP-u, a i sama uloga nije bila glavna, već prateća, prihvatila sam”, opisuje glumica rad na navedenim projektima.

Na sve to, Milicu Zarić je u toj sezoni pozvao kolega Miloš Petričić, režiser “Moje generacije Z”.

Nije mogla da odbije ponudu, jer ipak je on reditelj njenog prvog filma “Skoro sasvim obična priča” koji ju je na lansirao i pružio uloge u drugim filmovima (“Zajedno”) i serijama (“Ljubav i mržnja”).

“Serija “Žmurke” Miše Radivojevića je već bila nešto posebno. Rađena je kao film, scenario je zaista fantastičan, žanr je poseban, kao jedna teška krvava bajka. Tako sam zamišljala rad na filmu, upravo to snimanje, dok sam bila na FDU. Svi projekti su mi značili, ali ne bih se ponovo upuštala u tako nešto, da radim paralelno”, iskrena je Milica.

Kako otkriva, sada je ipak u fazi da bira projekte, da se posveti tome u potpunosti šta sprema. Ipak je to i fizički veoma naporno i iscrpljujuće, prema njenim rečima, ići sa jednog na drugo i treće snimanje.

Od novih serija, Zarić je bila aktuelna u telenoveli “Tajne vinove loze” čija druga sezona uskoro kreće sa snimanjem, a trenutno je i deo tima nastavka krimi serijala “Besa”.

Da li je neophodno da se toliko serija proizvodi kao u fabrici, jedna je od tema za analizu.

“Više se o tome pitaju producenti, ja kao glumica ne mogu znati precizan odgovor. Mislim samo da ovaj trend obimnog snimanja ne može da traje toliko dugo, prosto nema ni potrebe za tim. Ne stižem da pogledam jednu seriju, već stiže sledeća kao da su na pokretnoj traci”, iskazala je svoj stav Milica.

Prema njoj, tolika količina novih serija je višak, jer smatra da svi gledaju puno i strane serije, tako da gledalac i ne može da stigne da sve to primi.

“Lepo je što se radi toliko, jer za nas glumce ima posla, ali izdvajaju se samo pojedine serije kvalitetom. Nisu više ni glumci u mogućnosati da odigraju u različitim serijama različite uloge, i da budu sve kvalitetne, i da uvek postignu da budu uvek sveži, drugačiji. Može tako jednom, ali ne da traje godinama. Onda dolazimo do toga da se neki fantastični glumci ponavljaju i ulaze u manirizam”, smatra Zarić, koja je ipak uspela gotovo nemoguće – da bude uvek nova u svoje četiri istovremene serije.

“Kod mene su ipak bile drugačije uloge, različitog su žanra serije, kao i glumački zadaci, jedino tako sam uspevala da ne budem uvek ista. Od sada radim serije postepeno, jednu po jednu, nikad više paralelno. Zato prvo je na redu “Besa 2”, a onda “Tajne vinove loze 2”, podelila je raspored glumica.

Priznaje da joj veoma nedostaje film. Dobre su joj serije, ali ipak joj je film najbolji.

“Sada ima posla više u serijskom programu, a film je nekako u drugom planu. Ako mogu da biram, snimala bih više – filmove. Ima lepote u serijama, ali film ima nezamenljivu magiju”, zaključila je Milica Zarić.

Glumac Miodrag Radonjić paralelno radi na dve TV serije – “Ubice mog oca” i “Južni vetar”, obe krimi žanra, gde igra policajca, kao u prvoj, i kriminalca u ovoj drugoj, nastaloj iz hit filma.

“Sigurno neće ovaj trend nestati tako baš iznenada, što bi se reklo na “rez”. Ali, svakako će jednom sve ovo prestati. Neminovno da se mora završiti, kao i sve drugo u poslu i životu”, siguran je Radonjić, koji se sprema da u avgustu ponovo zaigra svoj lik Baće u seriji “Južni vetar” (druga sezona).

“Mislim da to nema veze samo sa igranim programom, već taj nagli talas, trend je povezan sa nekim vidom tržišnog razvijanja čitave te industrije, kao što je sve veći broj novih TV kanala u zemlji, pojave svih tih frekvencija”, istakao je glumac za agenciju Tanjug.

Onda se Radonjić osvrnuo na jednu drugačiju opservaciju.

“Činjenica je da nas ima sve manje, na žalost, kao narod, a tih kanala je sve više, što zabrinjava i zbunjuje u isto vreme. Kako je onda to moguće i logično? Ko to sve gleda? Mnogi glumci igraju u toj gomili serija, a ko će da ih gleda u tolikom broju?”, pita se junak gledanih serijala, koji je skoro završio snimanje 5. sezone “Ubice mog oca”.

On je siguran da mnogi u Srbiji ne gledaju veći deo serija, tako da publika, po njemu, zaista nema potrebu da prati sve te igrane programe.

“Publika može da prati jednu, dve TV serije, koje ih veoma zanimaju, i to treba da im je dovoljno. Naravno, postoje i oni ljudi koji sede po ceo dan i gledaju serije, filmove, to su pravi filmofili. Ali, po meni, sve je to preterivanje. A dokle će trajati hiper-produkcija serija, mislim da to niko pouzdano ne ume da odredi”, zaključio je Radonjić.

