Milica Zarić: Svako može da se pronađe u seriji „Tajna vinove loze“

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Milica Zarić koja je govorila o svojim ulogama u seriji „Tajna vinove loze“ i matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.

Zarić je ocenila da je tajna uspeha „Tajne vinove loze“ presek svih mogućih generacija i socijalnih statusa, od najsiromašnijih do najbogatijih, od najmlađih do najstarijih, od nezaposlenih do kriminalnog miljea.

(Tanjug)

